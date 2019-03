Spitalul Judetean din Oradea este obligat de instanta sa ii plateasca unei paciente 50.000 de lei, dupa ce femeia a luat un stafilococ cat timp a fost internata la maternitate.



Prima sentinta a fost data de judecatoria Oradea, insa spitalul a atacat decizia. Acum Tribunalul a mentinut prima sentinta si i-a dat pacientei dreptul sa primeasca acesti bani, scrie stirileprotv.ro.

Femeia a nascut in anul 2013, prin cezariana, la spitalul din Oradea. Dupa nastere a inceput sa se simta foarte rau, s-a intors la spital si a fost operata din nou. Ulterior, analizele au aratat ca fusese infectata cu un stafilococ, infectie pentru care pacienta a urmat luni de tratamente si recuperare.

Trei ani mai tarziu, in 2016, pacienta a chemat in judecata spitalul, pentru infectia nosocomiala cu care s-a ales. Dupa doi ani de proces, instanta a decis ca femeia are dreptate si ca anterior internarii, documentele au aratat ca este clinic sanatoasa.

De cealalta parte, reprezentantii spitalul spun ca aceasta infectia putea fi luata si din alta parte, inainte de internare. Sentinta instantei, o premiera pentru judetul Bihor, este definitiva. "Hotararea pronuntata de catre Judecatoria Oradea exclude culpa medicului, insa obliga spitalul la despagubiri catre pacienta pe acest motiv ca a fost infectata in spital. Nefiind o hotarare finala, spitalul va declara cale de atac", a anuntat directorul medical al Spitalului Judetean din Oradea.

Sorina Pintea: E mai putin important daca banii au fost primiti sau nu

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, crede ca s-a ajuns la aceasta situatie dintr-o greseala a celui care a furnizat serviciul medical.

"Stiu ca exista o sentinta a unei instante judecatoresti prin care aceasta pacienta are dreptul la despagubiri in urma infectarii cu stafilococ in maternitate. Cred ca e mai putin important daca banii au fost primiti sau nu. Eu cred ca acest caz trebuie sa fie un semnal de alarma vizavi de modul in care alegem sa pregatim spitalele, salile de operatie pentru pacienti. Din punctul meu de vedere, acolo a fost clar o greseala a celui care a furnizat serviciul medical", a spus Sorina Pintea, potrivit antena3.ro.