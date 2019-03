Banat. In data de 4 martie vremea va fi calda, cu o medie a temperaturilor maxime in jurul a 17 grade, dar pe 5 martie aceasta va fi in scadere spre 12 grade. Ulterior, va urma un proces de incalzire, astfel incat in zilele de 7 si 8 martie va fi deosebit de calda, cu maxime, in medie regionala, de 19 - 20 de grade. Dupa acea perioada, temperaturile maxime vor scadea usor si treptat si vor ajunge la medii de 10 - 11 grade, in intervalul 12 - 14 martie, dar dupa data de 15 martie este posibila o noua incalzire usoara. Media temperaturilor minime va fi cuprinsa in general intre 1 si 4 grade, exceptand noptile din intervalul 8 - 10 martie, cand va fi mai ridicata, de 5 - 7 grade. Temporar, vor fi precipitatii in jurul datei de 5 martie, precum si in perioada 9 - 17 martie.



Crisana. Vremea va fi calda in data de 4 martie, cu o medie a maximelor termice in jurul a 16 grade, dar pe 5 si 6 martie aceasta va fi in scadere spre 12 - 13 grade. Dupa acea data, va urma un proces de incalzire, astfel incat in zilele de 7 si 8 martie va fi deosebit de cald, cu maxime in medie de 18 - 19 grade. Ulterior, temperaturile maxime vor scadea usor si treptat si vor ajunge la medii de 10 grade, in perioada 12 - 15 martie, dupa care este posibila o noua crestere usoara a acestora. Media temperaturilor minime va fi cuprinsa, in general, intre 0 si 4 grade, mai putin in noptile de 8 si 9 martie, cand va fi mai ridicata, spre 6 - 7 grade. Precipitatii temporare sunt prognozate in zilele de 4 si 5 martie, dar si in perioada 8 - 17 martie.

Transilvania. Media temperaturilor maxime va fi in scadere de la 14 grade, in data de 4 martie, spre 10 - 11 grade, in zilele de 5 si 6 martie, dar ulterior vremea se va incalzi si va deveni calda, in perioada 7 - 9 martie, cand se vor inregistra maxime, in medie regionala, de 16 - 19 grade. Ulterior, maximele termice vor scadea usor si treptat si vor ajunge la medii 8 - 9 grade, in perioada 12 - 15 martie, dupa care este posibila o noua crestere usoara a acestora. Media temperaturilor minime va fi cuprinsa, in general, intre -2 si 0 grade, cu exceptia noptilor din perioada 8 - 12 martie, cand va fi de 1 - 2 grade. Temporar, sunt anuntate precipitatii pe 5 si 6 martie, precum si in perioada 9 - 17 martie.

Maramures. Media temperaturilor maxime va fi in scadere de la 14 grade, in data de 4 martie, spre 10 grade, in zilele de 5 si 6 martie. Vremea se va incalzi apoi si va deveni calda in zilele de 7 si 8 martie, cand se vor inregistra maxime, in medie regionala, de 16 - 18 grade. In urmatoarele zile, maximele termice vor scadea usor si treptat, pana la medii de 8 - 9 grade, in perioada 12 - 15 martie, dupa care este posibila o noua crestere usoara a acestora. Media regionala a temperaturilor minime se va situa in jurul valorii de zero grade Celsius, exceptand noaptea de 5 martie, dar si noptile din perioada 8 - 12 martie, cand media lor va fi de 2 - 4 grade. Se vor semnala precipitatii in jurul datei de 5 martie, dar temporar si in perioada 8 - 17 martie.

Moldova. In perioada 4 - 7 martie, va fi cald, cu temperaturi maxime, in medie regionala, de 12 - 16 grade, urmand ca in zilele de 8 si 9 martie vremea sa devina deosebit de calda, astfel incat media maximelor termice va ajunge spre 18 - 20 de grade. Ulterior, maximele vor scadea usor si treptat si vor ajunge la medii de 10 grade, in perioada 12 - 17 martie. Media temperaturilor minime va fi cuprinsa intre -2 si 2 grade, cu exceptia noptilor din perioada 8 - 12 martie, cand se va situa in jurul valorii de 4 grade. Vor fi precipitatii slabe in intervalul 11 - 17 martie, dar trecator si pe 6 martie.



Dobrogea. Prima saptamana a intervalului de prognoza va fi caracterizata de o vreme calda, cu o medie a temperaturilor maxime ce va tinde spre 16 grade in zilele de 5, 8 si 10 martie, chiar si 18 grade in data de 9 martie. Apoi, maximele vor scadea usor si treptat, urmand sa ajunga la medii cuprinse intre 10 si 12 grade, in perioada 12 - 17 martie. Media temperaturilor minime va fi cuprinsa, in general, intre 2 si 4 grade. In noptile din perioada 8 - 12 martie, media valorilor termice se va situa in jurul a 6 grade. Temporar, sunt anuntate precipitatii slabe in intervalul 11 - 17 martie.

Muntenia. In perioada 4 - 7 martie, va fi cald, cu temperaturi maxime, in medie regionala, de 14 - 17 grade, urmand ca in zilele de 8 si 9 martie vremea sa devina deosebit de calda, astfel incat media maximelor termice va ajunge pana in jurul valorii de 21 de grade. Dupa acea perioada, maximele termice vor scadea usor si treptat si vor ajunge la medii 12 grade, in perioada 12 - 15 martie. Ulterior, este posibila o noua crestere usoara a valorilor termice diurne. Media temperaturilor minime va fi cuprinsa intre -2 si 2 grade, cu exceptia noptilor din perioada 8 - 12 martie, cand media lor se va situa in jurul valorii de 4 grade. Precipitatii slabe sunt prognozate in perioada 11 - 17 martie.

Oltenia. Prima saptamana va fi caracterizata de o vreme mult mai calda decat in mod obisnuit, cu o medie a temperaturilor maxime ce va tinde spre 15 - 16 grade, in perioada 4 - 7 martie si chiar pana in jurul valorii de 20 de grade, in zilele de 8 si 9 martie. Maximele vor scadea, apoi, pana la medii de 12 grade, in perioada 12 - 15 martie, dupa care este posibila o noua crestere usoara a acestora. Media temperaturilor minime va fi cuprinsa in general intre 0 si 2 grade, exceptand noptile din perioada 8 - 12 martie, cand media lor se va situa in jurul valorii de 4 grade. Temporar, vor fi precipitatii slabe pe parcursul celei de-a doua saptamani, pe arii mai extinse in intervalul 11 - 13 martie.