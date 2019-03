UNICEF a avertizat cu privire la faptul ca, la nivel mondial, cazurile de rujeola se indreapta spre un nivel alarmant de ridicat, in frunte aflandu-se zece tari in care s-a inregistrat peste 74% din cresterea totala a cazurilor, dar si alte cateva in care fusese declarata eliminarea rujeolei.



La nivel global, 98 de tari au raportat in 2018 un numar mai mare de cazuri de rujeola decat in 2017, remarcandu-se astfel o erodare a progreselor inregistrate impotriva acestei boli ce poate fi fatala, desi este extrem de usor de prevenit.

Ucraina, Filipine si Brazilia s-au confruntat cu cea mai mare crestere a numarului de cazuri de rujeola intre 2017 si 2018. Doar in Ucraina au fost 35.120 de cazuri de rujeola in 2018. Potrivit guvernului, alte 24.042 de persoane au fost infectate in primele doua luni ale anului 2019. Anul acesta, in Filipine, s-au inregistrat 12.736 de cazuri de rujeola si 203 decese, fata de 15.599 de cazuri in tot anul 2018.

„Acesta este un semnal de alarma. Avem un vaccin sigur, eficient si ieftin impotriva unei boli extrem de contagioase – un vaccin care a salvat aproape un milion de vieti anual in ultimele doua decenii”, a afirmat Henrietta H. Fore, Directorul Executiv al UNICEF. „Aceste cazuri nu au aparut peste noapte. Asa cum gravele epidemii cu care ne confruntam astazi s-au declansat in 2018, lipsa de actiune de astazi va avea consecinte dezastruoase pentru copiii de maine”.

Rujeola este extrem de contagioasa

Potrivit unui comunicat remis 9am, rujeola este chiar mai contagioasa decat Ebola, tuberculoza sau gripa. Virusul poate fi contractat intr-un interval de pana la doua ore dupa ce o persoana infectata a parasit incaperea. Se raspandeste pe calea aerului si infecteaza tractul respirator, putandu-le fi fatal copiilor malnutriti sau bebelusilor cu varste prea mici pentru a fi vaccinati. Odata ce infectarea s-a produs nu exista niciun tratament specific pentru rujeola, prin urmare vaccinarea este o procedura ce salveaza viata copiilor.

Ca raspuns la aceste epidemii, UNICEF si partenerii sai sprijina guvernele pentru a veni urgent in ajutorul a milioane de copii in tarile din lumea intreaga. De exemplu:



In Ucraina, UNICEF ofera sprijin permanent pentru accelerarea imunizarii de rutina la nivelul intregii tari si eliminarea atitudinii rezervate fata de vaccinuri, depunand si eforturi menite sa puna capat celei mai recente epidemii care a dus la moartea a 30 de persoane din 2017 pana in prezent. In februarie, Ministerul Sanatatii, cu sprijinul UNICEF, a lansat o campanie de imunizare in scoli si clinici in cea mai afectata regiune, Lvov din vestul Ucrainei, unde atitudinea negativa fata de imunizare si lipsa dozelor de vaccin din trecut au atras un nivel scazut de vaccinare.

In Filipine, guvernul, cu sprijinul UNICEF si al partenerilor, va desfasura o campanie de vaccinare a 9 milioane de copii impotriva poliomielitei si a rujeolei, in 17 regiuni. Prin retelele de socializare, cei implicati in campanie vor oferi mai multe informatii despre beneficiile vaccinurilor, atat parintilor cat si lucratorilor sanitari.

In Brazilia, in perioada august-septembrie 2018, guvernul a realizat o campanie impotriva poliomielitei si a rujeolei, care a vizat peste 11 milioane de copii cu varste sub cinci ani. UNICEF a incurajat populatia sa se vaccineze si a instruit monitorii medicali din adaposturile pentru migrantii venezuelani. UNICEF a inclus vaccinul antirujeolic in programul „Sigiliul municipal”, care stimuleaza concurenta pozitiva intre municipalitati si care cuprinde 1.924 de localitati.

In Yemen, unde toti anii de conflict au dus la declansarea unei epidemii, autoritatile locale, cu sprijinul UNICEF, OMS si Alianta GAVI, au vaccinat peste 11,5 milioane de copii in luna februarie.

In Madagascar, in intervalul 3 septembrie-21 februarie, 76.871 de persoane au fost infectate cu rujeola si 928 au murit, majoritatea fiind copii. In luna ianuarie, cu sprijinul partenerilor, inclusiv al UNICEF, guvernul a lansat o campanie de imunizare ce a vizat toate cele 114 districte. Peste 2 milioane de copii au fost imunizati in 25 de districte. In februarie, au fost vaccinati 1,4 milioane de copii, alte 3,9 milioane urmand in luna martie.

In Romania, Ministerul Sanatatii impreuna cu UNICEF au lansat Campania de promovare a vaccinarii – “Copilaria, cel mai frumos cadou”, care are ca scop informarea parintilor si a publicului larg despre importanta si beneficiile vaccinarii. Aceasta este o continuare a campaniilor door-to-door de informare si recuperare vaccinala realizate anul trecut de Ministerul Sanatatii in parteneriat cu Organizatia Mondiala a Sanatatii si UNICEF in mai multe comunitati vulnerabile din judetele Mehedinti si Bacau. La aceste campanii au participat si reprezentanti ai Directiilor de Sanatate Publica din tara, care au replicat acest model de campanie si in alte judete.

Infrastructura medicala slaba, tulburarile civile, un grad redus de constientizare la nivelul comunitatii, delasarea si atitudinea rezervata fata de vaccinuri in unele cazuri, au dus la aparitia acestor epidemii atat in tari dezvoltate, cat si in tari aflate in curs de dezvoltare. De exemplu, in Statele Unite ale Americii, numarul cazurilor de rujeola a crescut de sase ori intre 2017 si 2018, ajungand la 791. Mai recent, SUA s-au confruntat cu focare in New York si in statul Washington.

„Aproape toate aceste cazuri pot fi prevenite. Totusi copiii sunt infectati chiar si in locuri in care nu exista nicio scuza,” a declarat Fore. „Boala este rujeola, insa, de prea multe ori, virusul propriu-zis il reprezinta dezinformarea, neincrederea si delasarea. Trebuie sa facem mai mult pentru a informa corect fiecare parinte astfel incat sa ne ajute sa vaccinam in siguranta fiecare copil.”

Pentru a combate rujeola, UNICEF face un apel urgent la guverne, prestatorii de servicii medicale si parinti sa se implice mai mult pentru a preveni raspandirea bolii, dupa cum urmeaza: