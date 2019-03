Filosoful in varsta de 102 ani, Mihai Sora, sustine ca astazi inca mai sunt romani "captivi ori lesne de prins in naratiuni mincinoase".



"In 1990, singura televiziune la care se uitau romanii era televiziunea publica. Ea ar fi putut, in anii aceia grei, sa aleaga calea adevarului, sa deschida mintile oamenilor, sa le arate ce inseamna democratia, sa-i invete impartialitatea si probitatea.

Dar nu! Televiziunea publica a ales minciuna, a continuat sa faca ceea ce stia si exersase cu sarg in anii anteriori: manipularea, inselatoria grosolana si toxica. Responsabilitatea pentru otravurile deversate atunci in spatiul public (amintiti-va cum erau prezentati studentii care protestau la Universitate) le revine, desigur, celor care lucrau in televiziune si, mai cu seama, lui Razvan Theodorescu. Astazi, dupa aproape 30 de ani de la momentele acelea de cumpana, mai sunt inca romani captivi ori lesne de prins in naratiuni mincinoase. Tocmai pentru ca groparii adevarului din ’90 nu au fost niciodata pedepsiti; dimpotriva: se plimba netulburati de vreo mustrare a propriei constiinte ori de efectele penale ale manipularii lor", a scris Mihai Sora pe Facebook.