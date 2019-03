Fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi a declarat, sambata, ca Justitia din Romania traverseaza "un moment greu", iar acesta este semnalul pe care il dau magistratii care au protestat in ultima vreme.





"Acum, Justitia din Romania este intr-un punct foarte greu si nu stiu daca singuri o sa reusim sa trecem peste acest moment. Poate cer foarte mult, stiu ca in ultimii ani foarte multi oameni au sprijinit Justitia si au sustinut-o, inclusiv politicieni, functionari publici, oameni care nu au nicio legatura cu Justitia, oameni din companii private, dar acum trebuie sa intelegem cu totii ca este un moment greu pentru Justitie si prin acest protest pe care magistratii il fac acesta este semnalul. Este un moment greu si poate Justitia trebuie ajutata, nu e doar pentru procurori si judecatori, este pentru viitorul acestei tari. Justitia intr-o tara reprezinta un pilon fundamental si este pentru toti cetatenii, nu este doar pentru unii. Nu stiu daca Justitia a fost perfecta, s-au facut si greseli, nici eu nu sunt un om perfect si eu am facut greseli, nu am bagheta magica, nu am cinci maini, trei capete, sunt un om ca oricare altul, dar avem buna credinta, avem dorinta sa facem lucrurile bune si cred ca acest lucru trebuie sprijinit si incurajat", a afirmat Kovesi, la Europa FM.

Ea a adaugat ca i se pare "foarte grav" faptul ca procurorii si judecatorii au ajuns sa isi suspende activitatea din cauza unor legi care incalca recomandarile Comisiei de la Venetia si GRECO, scrie Agerpres.

"Riscurile pentru tara sunt destul de mari daca se va continua in acest fel si magistratii incearca sa traga un semnal de alarma. Intr-un fel, abia am asteptat sa ma intorc in tara sa ma alatur si eu protestului. Ieri am purtat toata ziua banderola alba si asa voi face si saptamana viitoare, impreuna cu colegii mei", a sustinut Kovesi.

Kovesi, despre audierea in Parlamentul European

Ea a mentionat ca la audierea din Parlamentul European a avut foarte mari emotii pentru ca reprezenta, intr-un fel, sistemul judiciar romanesc.

"Te duci acolo in nume personal, mi-am depus candidatura singura si m-am bazat pe mine, dar cand intri in sala, toata sala aceea plina, erau 200 - 300 de oameni, stiu ca esti un procuror din Romania, reprezinti, intr-un fel, tara, reprezinti cumva sistemul judiciar roman, care in ultimii ani chiar a depus eforturi, procurorii si judecatorii au muncit foarte mult. Nu zic ca suntem un sistem de justitie perfect, ca nu s-au facut greseli, dar s-au facut foarte multe lucruri bune si s-a depus un foarte mare efort, mai ales in lupta anticoruptie, dar nu numai. Atunci cand esti intr-o astfel de competitie cu colegi din alte tari tii cumva sa arati ca reprezinti niste oameni profesionisti, onesti, curajosi si cumva este o presiune. In plus, am primit foarte multe incurajari, foarte multi oameni, inclusiv pe strada sau prin telefon, prin petitii, erau foarte multi oameni care aveau asteptari si care m-au sustinut de fapt. Am tot auzit niste stiri false ca a fost o super-echipa secreta. Aceasta a fost echipa - toti oamenii care mai spera in Justitie si care au transmis un gand bun", a explicat Kovesi.

Fosta sefa a DNA a afirmat ca ceea ce a tinut de ea a facut, din punct de vedere tehnic si ca profesionist si-a terminat treaba si urmeaza o decizie politica.

"Daca nu voi fi aleasa, o sa imi continui drumul. Deocamdata sunt procuror si imi place acest lucru, nu se termina viata si nici nu incepe cu o functie, deocamdata drumul pe care am ales sa merg este acesta. O sa analizez optiunile dupa finalizarea procedurii", a afirmat Kovesi.