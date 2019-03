Laura Codruta Kovesi a sustinut sambata la Europa FM ca este un om credincios si ca a mers la biserica inainte de audierea din Parlamentul European.



"Cred in Dumnezeu, ma duc la biserica si in Romania. Acum, inainte de audierea in Parlamentul European, am fost la o biserica ortodoxa din Bruges. Au fost multi romani. Nu ma asteptam sa fie atatia. Am fost impresionata ca au fost foarte multi copii. A fost o slujba frumoasa.

"Cand s-a terminat slujba, cineva gatise cozonac si sarmale. Am primit si eu. Oamenii m-au incurajat. Urmarisera stirile. Stiau de ce sunt in Belgia si m-au incurajat si mi-au zis ca imi tin pumnii", a spus Kovesi.