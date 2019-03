"Hai sa incepem luna femeii cu Laura Codruta Kovesi! Maine, de la ora 12, LaRadio, la EuropaFm! De la gradinita pana la audierile din Parlamentul European, nimic nu ne-a scapat", a anuntat vineri Andreea Esca.



Fosta sefa a DNA a povestit in cadrul interviului cum au decurs audierile pentru Parchetul European, sutinand ca a facut ceea ce a tinut de ea si ca va fi o decizie politica. In egala masura, a mentionat ca nu se astepta sa fie sustinuta de Guvernul Romaniei. "Nu am avut asteptari (de la Guvern - n.r.). Eu nu am cerut sprijinul Guvernului, nici nu m-am asteptat sa ma sustina, ma asteptam la o campanie negativa impotriva mea, dar am apreciat foarte mult ca am avut posibilitatea in Parlamentul European sa lamuresc anumite lucruri. Am spus: daca sunt lucruri negative pe care le-ati auzit, va rog sa ma intrebati si este momentul sa le lamurim. Asta mi s-a parut ca este o procedura onesta si transparenta, sa ii dai si celui care este acuzat ca a facut lucruri negative posibilitatea de a le lamuri cat mai corect. Pana la urma, aceasta este si esenta unei dezbateri, nu sa te intrebe doar lucrurile pe care tu vrei sau crezi ca te intreaba, ci si alte lucruri", a mentionat ea.

"Asta o sa vedem. Este clar ca aceasta chestiune cu dosarul penal care este plin de coincidente. Este un dosar vechi de un an de zile si am fost audiata. Acum sunt citata pentru 7 martie fix cand sunt negocieri in Parlamentul European. Ce a tinut de mine, eu am facut, acum este o decizie politica", a adaugat Kovesi, citata de stiripesurse.ro.

Laura Codruta Kovesi a fost citata pentru 7 martie la Sectia speciala de anchetare a magistratilor pentru a fi audiata in dosarul penal deschis pe numele sau in urma unui denunt facut de catre Sebastian Ghita.