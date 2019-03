Florin Iordache, Serban Nicolae si Eugen Nicolicea propun, printr-un proiect de lege, cresterea pensiilor speciale ale functionarilor parlamentari.



Unii soferi ai parlamentarilor ar putea ajunge sa aiba o pensie mai mare decat salariul, potrivit proiectului care a trecut tacit de Senat. Camera Deputatilor este for decizional.

Functionarii din Parlament primesc pensie speciala, insa nu creste in functie de majorarile aplicate, an de an, la salariul de baza, fapt ce ar urma sa fie corectat prin proiect. "Pensia de serviciu se actualizeaza cu majorarea salariului de baza de care beneficiaza functionarul public parlamentar, aflat in activitate", conform documentului.



"Am solicitat acest lucru, pentru ca erau dezavantajati raportat la alti functionari", a mentionat Eugen Nicolicea.

La ora actuala, un sofer de la Camera Deputatilor castiga circa 3.400 de lei, iar pensie speciala ar urma sa ajunga la 3.700 de lei, noteaza ziare.com.