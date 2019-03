Monumentele medievale, bisericile seculare, arhitectura multiculturala a castelelor si fortaretelor din imprejurimi fac din Brasov una dintre cele mai populare destinatii din Romania. Unul dintre cele mai fortificate orase din Evul Mediu pastreaza pana astazi o buna parte din zidurile care au pazit cetatea secole de-a randul. Dar Brasovul nu se rezuma doar la vizitarea obiectivelor istorice.



Orasul cosmopolit prinde viata si noaptea, intampinandu-si vizitatorii cu petreceri tematice in restaurante, baruri si cluburi pentru toate gusturile. Daca ai in plan un city break in inima Transilvaniei, ai la dispozitie 3 aplicatii pentru a valorifica la maxim timpul petrecut in Brasov.

Atlas Obscura

Prezenta Brasovului pe pagina web a revistei online Atlas Obscura este imbucuratoare. Exploratorii publicatiei au strabatut intreaga lume si prezinta cititorilor curiozitati despre cele mai frumoase locuri si cele mai bune mancaruri pe care le ofera. Informatiile de pe atlasobscura.com sunt dintre cele mai autentice, deoarece continutul se bazeaza in special pe experienta utilizatorilor, care impartasesc parerile cu cititorii.

Foodpanda

Acestea, alaturi de articole bine documentate de o echipa de jurnalisti online de cea mai buna clasa pe teme de istorie, stiinta, calatorii, gastronomie si actualitate, constituie un ghid complet de sfaturi de petrecere a timpului liber intr-un loc nou. Strada Sforii, emblema hollywoodiana cu numele orasului de pe Muntele Tampa si Biserica Neagra sunt 3 dintre atractiile documentate de utilizatorii Atlas Obscura. Pentru multe alte informatii, harta actualizata frecvent si cu acuratete, precum si forumul despre Romania iti stau la dispozitie.Orice oras in care functioneaza aplicatia foodpanda este o binecuvantare pentru localnici si turisti. Ideea de a oferi posibilitatea utilizatorilor sa comande din meniul restaurantelor locale si sa primeasca produsele la domiciliu a pornit in Berlin si s-a dezvoltat rapid in tari din Europa de Est, Asia si Orientul Mijlociu. Foodpanda proceseaza si trimite comenzi direct la restaurantele partenere, care apoi le livreaza clientilor. In functie de zona in care te afli, intri in aplicatie sau pe site si alegi din restaurantele afisate.

Aplicatia iti ofera informatii despre specificul unitatii, sfaturi de gastronomie si optiuni de imbogatire a meniurilor dupa propriile gusturi. Odata efectuata, comanda este confirmata printr-un sms care mentioneaza si timpul de livrare. Aplicatia functioneaza fara probleme si in Brasov. Pentru livrari la domiciliu in Brasov, ai de ales dintr-o lista lunga de restaurante locale sau francize de renume mondial, cu o multime de suprize culinare: bucatarie traditionala sau internationala, salate, burgeri, pizza, paste sau mancare vegana. Livrarea se face rapid, iar plata este posibila prin card sau cash.

TripAdvisor

Compania americana TripAdvisor prezinta recenzii de hoteluri si restaurante, optiuni de rezervare si informatii despre locurile pe care vrei sa le vizitezi. Prezenta Brasovului pe cel mai mare site de turism din lume te ajuta sa descoperi orasul in intreaga sa splendoare. Forumul de calatorie interactiva completeaza articolele bine documentate de specialisti cu pareri ale altor calatori care au fost in Brasov sau isi exprima opiniile chiar in timp ce te informezi. Din experienta a milioane de calatori din intreaga lume, TripAdvisor te invata cum sa calatoresti, unde sa stai, ce sa vizitezi, ce sa mananci si cum sa te distrezi.

Optiunea de comparare a peste 200 de site-uri de rezervari pentru cazare este garantia obtinerii celui mai bun pret in locatia aleasa. Descrierea generala a Brasovului pe site este completa. Oricine poate afla istoria cetatii si monumentele ce trebuie vazute, cele mai potrivite locuri de cazare in functie de obiectivele pe care le ai in plan, activitati pe care le poti intreprinde in timpul sederii. Hotelurile, casele de vacanta si restaurantele au zeci de mii de recenzii ale calatorilor care le-au incercat, iar forumul se bucura de actualizari zilnice.

An de an, Brasovul se mentine in topul celor mai vizitate orase din Romania. Localnicii fac totul pentru a conserva obiectivele care atrag turistii, iar dezvoltatorii lucreaza permanent pentru ca sejurul lor sa fie mai bun de fiecare data cand revin. Cum cei mai multi vizitatori prefera sa se informeze inainte de a ajunge intr-un loc nou, aplicatiile incearca sa adune cat mai multe sfaturi din experienta oamenilor care au fost, pentru cateva zile, oaspetii acelui loc. Atlas Obscura, Foodpanda si TripAdvisor sunt 3 dintre instrumentele care vor face din vizita ta in Brasov o experienta turistica de neuitat.