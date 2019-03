Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat vineri un set de masuri pentru cei peste 430.000 de romani care locuiesc in Marea Britanie, bazat pe principiul reciprocitatii, in contextul Brexit, in cazul in care Marea Britanie va iesi din UE fara finalizarea unui acord.



"Pentru Romania, prioritar este sa reusim sa protejam drepturile cetatenilor nostri care locuiesc, lucreaza sau studiaza in Regatul Unit, in cazul in care Marea Britanie va iesi din UE fara finalizarea unui acord. Peste 430.000 de romani locuiesc in Marea Britanie si Guvernul Romaniei are in vedere un set de masuri pentru protejarea lor. Aceste masuri sunt bazate pe principiul reciprocitatii, pentru ca cetatenii romani din Regatul Unit trebuie sa beneficieze de acelasi drepturi pe care le vor avea cei aproape 2.500 de britanici din Romania", a spus Carmen Dan, vineri, intr-o declaratie de presa la sediul MAI, potrivit Agerpres.

Ea a precizat ca au fost purtate discutii aplicate cu oficialii britanici, respectiv ministrul pentru migratie si ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, cu privire la modul de recunoastere a dreptului de sedere a cetatenilor romani in Marea Britanie si a cetatenilor britanici in Romania.

"Propunerea noastra este ca cetatenilor britanici cu statut Brexit, adica cei care sunt inregistrati in acest moment in Romania, sa le fie acordate permise de sedere, dupa efectuarea unor verificari minime referitoare la motive de siguranta nationala, ordine publica, sanatate publica, precum si cu obligatia ca cetatenii britanici si membrii de familie sa faca dovada faptului ca detin legal spatiul de locuit si mijloace de intretinere", a declarat Carmen Dan.

Dan a precizat ca dreptul de sedere temporara pe teritoriul Romaniei se va asigura pentru o perioada maxima de cinci ani, astfel incat sa le fie oferita cetatenilor britanici cu statut Brexit si membrilor de familie ai acestora posibilitatea continuarii sederii pe teritoriul Romaniei.

In plus, se va introduce o perioada tranzitorie, pana la sfarsitul anului 2019, timp in care dreptul de sedere obtinut de catre cetatenii britanici in Romania este recunoscut de drept, fara a fi necesare demersuri administrative din partea acestora.

Acest termen limita al perioadei de tranzitie (sfarsitul anului 2019) poate fi prelungit in cazul in care acest lucru este necesar, din motive care tin de posibila nefinalizare a procesului de negocieri intre cele doua guverne.

"La implinirea perioadei de cinci ani de resedinta continua in Romania, cetatenii britanici vor avea dreptul sa solicite un permis de sedere pe termen lung. De asemenea, permisele de conducere emise de autoritatile britanice vor fi recunoscute in Romania atat in trafic, cat si pentru preschimbare, la fel ca si pana acum. Repet, aceste masuri intentionam sa le luam numai in situatia in care Marea Britanie va iesi din UE fara finalizarea unui acord si numai cu respectarea principiului reciprocitatii", a precizat ministrul de Interne.