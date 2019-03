Partidul National Liberal cere demisia neintarziata a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si abrogarea OUG 7/2019, care "a aruncat in aer sistemul judiciar", a anuntat vineri senatorul PNL Alina Gorghiu.



Potrivit acesteia, OUG 7 ar trebui abrogata "fara ca Tudorel Toader sa vina cu alte glume proaste de modificare a ordonantei in urmatoarea sedinta de Guvern".

"Protestele magistratilor din aceasta saptamana au fost perfect justificate. (...) Toate lucrurile acestea au ajuns in acest punct de criza pentru ca, de-a lungul ultimilor doi ani de zile, PSD a vrut sa subjuge Justitia, si n-a tinut cont de niciun semnal venit de la profesia de magistrat. Situatia de astazi din sistemul judiciar este obligatoriu sa fie detensionata, motiv pentru care PNL cere in mod ferm doua lucruri - ca doamna prim-ministru Dancila sa iasa public si sa-si ceara scuze pentru OUG 7/ 2019, care a aruncat in aer sistemul judiciar, si sa spuna un lucru simplu, fara sa greseasca din punct de vedere gramatical, si anume ca doreste abrogarea si ca o va si face (...) fara ca domnul Toader sa vina cu alte glume proaste de modificare a ordonantei in urmatoarea sedinta de Guvern. Iar al doilea lucru pe care PNL il cere astazi este demisia neintarziata a acestui ministru (n.r. - Toader), care a aruncat in criza tot ce inseamna Justitie in Romania. Prezenta domniei sale in continuare la Ministerul Justitiei aduce numai lipsa de credibilitate in sistem si in raport cu partenerii externi", a declarat Gorghiu, la Parlament, potrivit Agerpres.

Senatorul PNL a vorbit, totodata, despre demersul pe care PNL a reusit sa-l faca in aceasta saptamana - sesizarea inaintata APCE, for mandatat sa sesizeze Comisia de la Venetia pe OUG 7 /2019, respectiv pe OUG 90 si 92 din 2018.

Gorghiu: Acest lucru se intampla pentru ca nu avem un Avocat al Poporului

", a explicat Alina Gorghiu.

Un alt punct al sesizarii catre APCE s-a referit si la faptul ca principiul separarii carierelor judecatorilor si procurorilor ''a fost brusc abandonat, desi toti magistratii si-au dorit aceasta separare".

"Am convingerea ca, in aprilie, cand va fi sesiunea de plen a APCE, vom avea un raspuns la aceasta sesizare, si anume vom vedea cum Comisia de la Venetia va fi imputernicita sa ajute statul roman sa iasa din acest impas in care am fost pusi de PSD", a adaugat liberala.