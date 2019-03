Inteligenta artificiala (AI) transforma fara indoiala modul in care lucram. Gartner estimeaza ca, in 2021, utilizarea AI pentru augmentarea produselor si serviciilor va genera 2,9 trilioane de dolari in valoare comerciala si va evita costuri echivalate cu 6,2 miliarde de ore de activitate productiva ale angajatilor. La solicitarea Microsoft, Forbes Insights si Forrester Consulting au cercetat mai indeaproape beneficiile esentiale ale AI pentru specialistii in tehnologia informatiei, incercand sa evidentieze modul prin care inteligenta artificiala poate ajuta companiile sa-si valorifice intregul potential al AI, zi cu zi, folosind Microsoft 365

Forbes Insights a intervievat peste 350 de directori din S.U.A., dintre care 80% au afirmat ca este esential ca organizatiile lor sa inceapa sa stapaneasca „arta” colaborarii productive dintre angajati si algoritmi AI. 80% dintre respondenti au subliniat faptul ca accesul specialistilor in tehnologia informatiei la aplicatii puternice, bazate pe AI are un rol semnificativ pentru cresterea in productivitate si performanta.

Potrivit studiului Forbes Insights: AI zi de zi: Exploatarea Inteligentei Artificiale pentru capacitarea lucratorului de profil „79% sunt de acord ca AI are deja un impact transformator asupra fluxurilor si instrumentelor de lucru pentru lucratorii de profil, dar numai 5% dintre directori considera companiile lor ca fiind lideri in industrie in materie de exploatare a proceselor bazate pe AI".

Potrivit unui comunicat remis 9am, 79% dintre respondenti sunt de acord ca AI si tehnologiile asociate au un impact transformational asupra fluxurilor si instrumentelor de lucru pentru specialistii in tehnologia informatiei, iar 84% sunt de acord ca AI fluidizeaza procesele, micsorand timpii necesari proceselor de rutina si oferind astfel mai multe ocazii pentru activitati de dezvoltare, planificare si creativitate in cadrul organizatiilor.

Forrester Consulting a intervievat peste 250 de directori la nivel global si 1.000 de specialisti in tehnologia informatiei, dintre care 59% au raportat dificultati in gasirea surselor de informatii de care au nevoie. Studiul a dezvaluit, cu ajutorul unui grafic extins, modul in care specialistii in tehnologia informatiei pot utiliza AI pentru a stimula eficienta, productivitatea si beneficiile generale pentru companii.

Cateva din beneficiile evidentiate pe parcursul studiului evidentiaza o colaborare mai eficienta intre echipe si regiuni geografice, o calitate mai buna a conditiilor de munca si satisfactie sporita a angajatilor si mai mult timp pentru activitati mai concentrate, cu o valoare adaugata mai mare.

„Specialistii in tehnologia informatiei depind de fluxul liber de informatii. Atunci cand nu gasesc informatiile de care au nevoie, acestia iau adesea decizii nepotrivite care afecteaza afacerea in ansamblu. Atunci cand informatiile sunt analizate si contextualizate corespunzator intr-o prezentare vizuala, acestea ii pot ajuta pe specialisti sa gaseasca informatiile necesare pentru a lua decizii mai rapid, pentru a gasi mai usor competentele relevante si pentru a lua decizii cu mai multa incredere", se arata in studiul Forrester Consulting solicitat de Microsoft: Extinderea valorii AI pentru specialistii in tehnologia informatiei.

„[Aceasta tehnologie] inseamna si ca vom putea sa revenim mai repede la clientii nostri, sa incheiem tranzactii de vanzari mai rapid si, in cele din urma, acest lucru va insemna venituri mai mari", spune in cadrul studiului un director senior de operatiuni si securitate IT, de la o companie globala de servicii IT. Intr-un studiu asociat care a cuprins interviuri cu lideri IT de la sapte organizatii globale care beneficiaza de capabilitatile AI in Microsoft 365, Forrester Consulting a proiectat impactul financiar direct al acestor tehnologii pentru o organizatie globala cu 8500 de angajati „white collar”. Cuantificate, castigurile prin cresterea in productivitate si de eficienta au fost astfel estimate la 36,6 milioane de dolari, pe parcursul a patru ani.