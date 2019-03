Mai multe ore de somn in weekend nu compenseaza odihna insuficienta din cursul saptamanii, a atras atentia o echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie, citata joi de Press Association.



Dupa ce au studiat un grup de adulti timp de doua saptamani, cercetatorii au descoperit ca persoanele care au dormit maximum cinci ore pe noapte in timpul saptamanii si apoi s-au odihnit oricat au dorit in weekend nu au avut niciun beneficiu in comparatie cu cele care au respectat un program de somn mai bine structurat.

Potrivit rezultatelor, persoanele care dorm mai mult in weekend manifesta o usoara recuperare, insa efectele dispar imediat ce revin la programul obisnuit de somn insuficient din cursul saptamanii.



''Concluziile noastre sugereaza ca suprasolicitarea in cursul saptamanii si incercarea de a recupera in weekend nu este o strategie eficienta din punct de vedere al sanatatii'', a declarat directorul Sleep and Chronobiology Lab, Kenneth Wright, unul dintre autorii principali ai cercetarii publicate in jurnalul Current Biology.



''Se poate spune ca oscilatiile inainte si inapoi - modificarea momentului in care mancam, a ritmului nostru circadian si apoi revenirea la somnul insuficient - au efect perturbator'', a adaugat cercetatorul.

Cei care se odihneau mai mult in weekend au fost comparati cu alte persoane care au primit instructiuni sa doarma noua ore in fiecare noapte timp de noua zile, in timp ce alti subiecti au fost sfatuiti sa respecte o perioada de somn de doar cinci ore pe noapte. Totodata, mesele si expunerea la lumina au fost monitorizate in mod continuu de catre cercetatori, scrie Agerpres.

Rezultatele au relevat ca persoanele din grupul al caror somn a fost restrictionat au avut o tendinta mai mare de a consuma gustari in timpul noptii si, prin urmare, de a lua in greutate si de a manifesta o scadere a sensibilitatii la insulina. In cazul participantilor care s-au odihnit mai mult in weekend aceasta tendinta s-a diminuat, insa doar pe parcursul celor doua zile.



''In concluzie, nu am observat niciun beneficiu in ceea ce priveste impactul asupra metabolismului in cazul persoanelor care au dormit mai mult in weekend'', a notat Chris Depner, unul dintre autorii principali ai studiului.

Potrivit Serviciului National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie, una din trei persoane din aceasta tara sufera din cauza somnului insuficient.

Majoritatea persoanelor au nevoie de circa opt ore de somn de buna calitate in fiecare noapte pentru a functiona corespunzator in timpul zilei.