In mitologia greaca, Narcis era un tanar vanator de o frumusete deosebita – fiul nimfei Liriope si al zeului fluvial Cefis – dar de o mandrie fara seaman, care-l impingea sa umileasca orice muritor ce se indragostea de el.



Desi era inconjurat de dragostea si admiratia celor care il intalneau, Narcis ramanea indiferent la atentiile si propunerile amoroase care i se faceau. De frumosul tanar s-a indragostit nebuneste nimfa Echo, insa si ea a fost respinsa si s-a stins de durere, vazand ca dragostea ei nu era impartasita. Nemesis hotaraste sa il pedepseasca pe Narcis, facandu-l sa isi vada chipul in apa unui izvor. Tanarul s-a indragostit de acea imagine, murind de durere, fiindca nu ajungea la tanarul din apa.

Dar cine este Narcis in zilele noastre?

Este un sentiment frumos sa fii admirat. In mod natural te face sa te simti bine atunci cand primesti atentie si ti se acorda importanta. Si, da, sunt momente in care ne scoatem in evidenta si ne laudam singuri. Insa, atunci cand increderea de sine depaseste o limita, dupa care devii manipulativ si exigent, s-ar putea sa fie nevoie sa iti revizuiesti atitudinea.

In opinia hipnoterapeutului Eugen Popa, presedintele Asociatiei Romane de Hipnoza, tulburarea narcisica de personalitate este o tulburare mentala care afecteaza aproximativ 1% din populatie, cu o prevalenta mai mare la barbati decat la femei. Se caracterizeaza printr-un sentiment umflat de importanta de sine, o lipsa de empatie fata de altii si o mare nevoie de admiratie.

"Definitia distinctiva a tulburarii de personalitate narcisista este grandiozitatea – sentimentul exagerat de importanta de sine. Daca traiesti cu aceasta tulburare, e posibil sa fii preocupat de putere, de prestigiu, de vanitate si sa consideri ca meriti un tratament special din partea celor din jurul tau. Tulburarea narcisistica de personalitate nu trebuie confundata cu o inalta incredere in sine si cu o stima de sine crescuta. Cei cu o stima de sine inalta pot fi inca umili. Daca traiesti cu o tulburare de personalitate narcisista, esti probabil egoist, laudaros si ignorant fata de sentimentele si nevoile altora. Mult timp s-a crezut ca indivizii care sufera de tulburare de personalitate narcisista arata o inalta stima de sine la suprafata, insa in adancul lor sunt foarte nesiguri. Aceasta teorie sustine ca atitudinea de superioritate si increderea de sine exagerata sunt folosite pentru protectia unui interior foarte sensibil. Studiile recente reduc teoria anterioara si acum indica faptul ca, daca suferi de tulburare de personalitate narcisista, e posibil sa ai cu adevarat o stima de sine crescuta – atat la suprafata, cat si in interior", explica Eugen Popa.

17 semne care indica o tulburare de personalitate narcisista:

1. Iti ocupi mintea cu fantezii ale unui succes nelimitat, povesti de iubire ideale, putere, frumusete , inteligenta;2. Ai convingerea ca esti o persoana importanta care ar trebui sa se asocieze numai cu persoane cu statut ridicat;3. Ai asteptari foarte mari ca toate dorintele si cerintele sa iti fie implinite;4. Nevoie de admiratie constanta;5. Exagerarea realizarilor, aptitudinilor, talentelor tale;6. Esti sigur ca ai intotdeauna dreptate;7. Este invidios si ai credinta exagerata ca ceilalti te invidiaza;8. Iti stabilesti obiective nerealiste;9. Ai asteptari mari in ceea ce te priveste;10. Convingerea ca nimeni nu ar trebui sa-ti puna la indoiala judecata;11. Profiti de ceilalti pentru a avansa in viata si / sau pentru a obtine ceea ce iti doresti, fara nicio remuscare;12. Arogant, inversunat;13. Usor de ranit atunci cand esti respins;14. Insensibil la sentimentele altora;15. Mereu in cautare de putere;16. Raspunzi criticilor cu rusine, furie si umilinta;17. Devii imediat foarte gelos;

"Adesea, persoanele sunt initial atrase de cei cu tulburare de personalitate narcisista. Aceste persoane pot fi la inceput magnetizante si e posibil sa te simti atras de increderea, asertivitatea si entuziasmul cu care pare ca te inconjoara o persoana cu tulburare de personalitate narcisista. Cu toate acestea, cand incepi sa cunosti persoana in profunzime, poti incepe sa dispretuiesti aceleasi trasaturi care te-au atras initial. Tulburarea narcisica este mult mai frecventa decat se crede, si asta pentru ca cei mai multi dintre cei care sufera de narcisism se ascund in public si se arata doar acasa, in cuplu si familie", conchide Eugen Popa.