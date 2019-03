Esti in cautare de cele mai bune vinuri romanesti cu care sa-ti impresionezi partenerii? Avem noi o lista pentru tine si iti spunem de unde le poti comanda.





Dacă vrei sa-ti impresionezi partenerii de afaceri, nu vei da gres cu o sticla de vin bun. In cazul in care sunt si cunoscatori, cu siguranta vor sti sa recunoasca denumirile de mai jos, intrate in topul celor mai bune vinuri romanesti.

Clasamentul cu cele mai bune vinuri romanesti a fost realizat in 2018 de compania franceza Gault & Millau, care este in lumea gastronomica o eticheta similara numelui Michelin.

Cele mai bune vinuri romanesti - spumant

Cele mai bune vinuri romanesti - vin dulce

Cele mai bune vinuri romanesti - vin rosu

Cele mai bune vinuri romanesti - Chardonnay

Cele mai bune vinuri romanesti - vin alb

Titlul pentru cel mai bun vin romanesc spumant a fost adjudecat de. De culoarea aurului alb, spumantul are un caracter floral, o aroma delicata de piersici, pere coapte și migdale, gust proaspat și fructuos. In ceea ce priveste asocierile culinare, vinul poate fi servit ca aperitiv, cu diferite gustari, carne alba sau poate acompania deserturi pe baza de fructe. Poti cumpara de aici unul dintre cele mai bune vinuri romanesti cu care sa-ti impresionezi partenerii.Transylvanian Ice Wine 2016 a fost desemnat cel mai bun vin romanesc dulce, o ocmbinație de Pinot Gris, Muscat Ottonel şi Neuburger, de la Crama Liliac. Un ice wine este obținut din struguri înghețați, recoltați manual, la o temperatură de -13 ͦC, la începutul lunii decembrie. Transylvanian Ice Wine are arome delicate de fructe galbene – caise, piersici, darși lychee, cu nuanțe de ananas, final cu note de fructe tropicale dezvăluind în post-gust o senzație dulce de miere. Cumpara-l de aici a fost desemnat cel mai bun vin romanesc in 2018. Pentru acest cupaj, creat de Liviu Grigorica și realizat de Veronica Gheorghiu, s-au folosit trei soiuri de vinuri roșii - Shiraz, Pinot Noir și Dornfelder, fiecare în parte măturat în butoaie de stejar. Este un vin cu o culoare intensă, rubiniu violaceu, echilibrat, corpolent. Dacă vrei să îți impresionezi partenerii de business, il poti comanda de aici Anima Chardonnay 2017 a fost desemnat cel mai bun Chardonnay, creat de Domeniile Săhăteni, Aurelia Vişinescu. Vinul are un gust intens, cremos, cu arome de fructe tropicale, pere și pepene galben, bine integrate de note lemnoase și vanilice. Corpolent și catifelat, cu aciditate bine echilibrată, acest vin impresionează prin buchet atrăgător și postgust lung. Este savuros alături de mâncărurile cu sos alb, homar, carne de curcan, budinci și prăjituri cu cremă de unt. Se recomandă a fi servit foarte bine răcit. Poate fi cumparat aici La aceasta categorie s-au clasat, la egalitate, Avincis Cramposie Selectionată 2017, creat de Avincis, si Premium Fume 2017 - un cupaj între Chardonnay, Sauvignon Blanc și Pinot Gris - marca Budureasca.

Cramposie Selecionata de la Avincis este un vin potrivit oricarei ocazii, cu o culoare galbena, foarte luminos, cu discrete reflexii verzi. Are un buchet proaspat si expresiv de para și mar verde. Gustul său este persistent și plin de viață, cu note citrice, însoțite de o plăcută mineralitate. Îl gasesti aici.

Numele cupajului, Premium Fume, este derivat de la aromele sale, similare cu fumul, provenite de la lemnul butoiului de stejar, în care vinul a fost maturat. Gustativ predomină aromă de de pâine, continuată cu cea de unt, dar și acele note ușore de afumat simțite la nas. Vinul poate fi însoțit de preparate pe bază de pui, pește, fructe de mare și paște, dar se poate consuma cu succes singur, înainte de masă. Dacă vrei să-ți impresionezi partenerii de business, comanda vinul de aici.