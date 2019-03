Obiceiurile pe care ni le formam ne influenteaza toata viata, fie ca suntem constienti de asta, fie ca nu. Felul in care mancam, dormim sau ne petrecem timpul liber pot juca un rol esential in obisnuintele pe care ni le formam.



Un om care obisnuieste sa iasa seara de seara in oras va fi mai putin dispus sa-si respecte programul de alergat de dimineata, tot asa cum o persoana cultivata va evita sa mearga la un film prost. Obisnuintele pe care ni le formam devin dupa o vreme trasaturi ale personalitatii noastre. Un om punctual este cel care si-a format obisnuinta de a pleca din timp la intalniri, la fel cum un om tipicar e cel care si-a format obiceiul de a-si organiza lucrurile intr-un mod specific.

Obisnuintele noastre afecteaza modul in care traim, asa ca ar trebui sa ne asiguram ca propriile deprinderi sunt factori pozitivi si nu negativi de influenta in viata noastra. Iata trei obiceiuri placute si distractive in acelasi timp, care te vor ajuta sa traiesti mai sanatos:

1. Exercitiile fizice

2. Gatitul

Miscarea e foarte importanta pentru sanatatea organismului. Tocmai de aceea, e esential sa-ti formezi obiceiul de a face exercitii fizice macar o data pe saptamana. Fie ca e vorba de jogging, mers la sala, fie de activitati precum ciclismul, daca iti formezi din timp deprinderea de a face miscare, vei trai mult mai sanatos pe termen lung. Daca nu esti obisnuit sa faci efort, poate fi o idee buna sa incepi cu cate o plimbare saptamanala pe bicicleta, mai ales ca nu necesita foarte mult efort si poate fi si foarte relaxanta. Din fericire, vei gasi online numeroase oferte din care poti alege, asa cum este cazul acestor biciclete de la biciclop.eu , unde poti gasi o selectie de peste 500 de modele.Cu totii avem propriile preferinte cand vine vorba de mancare. Unora le place sa manance burgeri, in timp ce altii prefera pizza, salate sau alte mancaruri. Problemele apar insa atunci cand incepem sa ne obisnuim sa mancam nesanatos: ne ingrasam, devenim mai obositi sau chiar dezvoltam probleme de sanatate. In consecinta, trebuie sa schimbi perspectiva din care privesti lucrurile.

Desi avem preferinte diferite la mancare, nevoile noastre sunt surprinzator de asemanatoare, astfel ca nu e dificil sa-ti formezi o alimentatie corecta. Cu totii avem nevoie de vitamine, minerale si fibre ca sa ne mentinem sanatosi. De asta e important ca dieta ta sa fie una variata si sa includa legume, fructe si cereale din belsug. Indiferent cat de mult iti plac snackurile, dulciurile sau mancarea fast-food, consumul de astfel de alimente trebuie sa fie exceptia, nicidecum regula.

In plus, atunci cand mananci nesanatos, nu ai parte deloc de varietate, lucru care nu se intampla in cazul unei diete echilibrate si diversificate. Poate fi chiar o experienta placuta si distractiva sa intri intr-un supermarket si cumperi diferite tipuri de fructe sau legume pe care nu le-ai mai incercat. Astfel, iti vei largi orizonturile si vei putea distra incercand retete noi, pe care nu le-ai preparat in trecut.

3. Gradinaritul

Surprinzator sau nu, gradinaritul poate fi activitate cu multiple beneficii pentru sanatatea ta. In primul rand, vei avea ocazia sa stai la soare, lucru care iti va creste aportul de vitamina D in organism. De asemenea, conform Schooled by Science , vei lua contactul cu diferite microorganisme din solul in care lucrezi, ceea ce poate contribui la intarirea sistemului tau imunitar. Nu in ultimul rand, munca in gradina poate fi o activitate placuta si relaxanta, care te va ajuta sa scapi de stres in perioadele dificile si care poate iti poate imbunatati dispozitia in zilele in care esti trist sau nervos.