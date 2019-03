Publicatia Financial Times si-a exprimat sustinerea fata de numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european.



"Majoritatea guvernelor statelor Uniunii Europene, sustinute de principalele partide politice din Parlamentul European, adeseori asi exprima sustinerea pentru independenta judiciara si respectarea statului de drept in comunitatea celor 28 de state. Acum este momentul sa transforme in fapte aceste declaratii. uniunea Europeana se afla in procesul de a numi primul sef al noului infiintat Parchet European. Ar trebui sa aleaga cea mai calificata persoana pentru aceasta pozitie. Aceasta este laura Codruta Kovesi, un procuror curajos din Romania", isi incepe publicatia britanica editorialul de sustinere a Laurei Codruta Kovesi in fruntea Parchetului European, potrivit Adevarul.ro.

Exista cateva argumente excelente in favoarea numirii doamnei Kovesi, nu in ultimul rand faptul ca Guvernul Romaniei se opune cu fermitate numirii sale", se arata in articolul respectiv.

"Sunt multe argumente excelente in favoarea ei, unul dintre ele chiar faptul ca guvernul Romaniei, ce a devenit un abuzator in serie al normelor si valorilor UE in privinta statului de drept, se impotriveste numirii sale. Fara indoiala ca ceilalti doi concurenti – din Franta si Germania – ar face fata postului. Dar nici unul nu are experienta de prima linie a lui Kovesi, care a dus o lupta dura, deseori singura, impotriva coruptie adanc inradacinate in clasa politica.

Numirea dnei Kovesi ii va pune pe liderii UE in pozitia de a nega dorintele ferme ale guvernului de la Bucuresti. Din fericire, obiceiurile UE de compromis si cedare in fata vointei unui stat nu au castig de cauza intotdeauna. In 2017, liderii UE au ignorat obiectiile formulate de liderii polonezi si au ales corect in renumirea lui Donald Tusk in fruntea Consiliului UE. Ar trebui sa dea dovada de aceeasi tarie de caracter si sa o numeasca pe Kovesi in fruntea Parchetului European", arata Financial Times.