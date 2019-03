Laura Codruta Kovesi a fost citata din nou, pentru saptamana viitoare, la Sectia speciala de anchetare a magistratilor pentru a fi audiata in dosarul penal deschis pe numele sau in urma unui denunt facut de catre Sebastian Ghita.



"Am aflat prin intermediul presei ca voi fi citata pentru audiere la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie. Dupa ce a aparut stirea in presa, am primit si o citatie scrisa, pentru a ma prezenta in data de 7 martie 2019 la aceasta sectie pentru audiere", a declarat Kovesi pentru G4Media.ro, potrivit Digi24.

Exact in ziua de 7 martie, in cadrul conferintei presedintilor din Parlamentul European – liderii grupurilor politice si presedintele forului – se vor decide urmatorii pasi de urmat in privinta numirii procurorului-sef european inainte de demararea negocierilor cu Consiliul Uniunii.

Dosarul a fost deschis in decembrie 2018, in urma unei sesizari depuse de fostul deputat Sebastian Ghita.