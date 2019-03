Europarlamentarul Maria Grapini ofera explicatii dupa incidentul in care "a sarit" numaratoarea cu un vot dat in favoarea Laurei Codruta Kovesi, in Comisia LIBE.



"Manipulatorii de serviciu spun ca eu am vrut sa fur la numararea voturilor! Ce om normal la cap isi poate inchipui ca ar vrea cineva sa fure la numarat cand ai langa tine toata presa si cand ai inca trei membri din comisie langa tine? Si de ce as fi facut-o? Si nu ar fi reactionat Macovei, daca ar fi fost asa? Ca dovada ca primul teanc (pe - n.red.) care l-am numarat a avut 22 de voturi asa cum am spus eu si cand a fost renumarat de cea care a cerut sa numere ea (este cea care a cerut sanctionarea Romaniei si care a fost pe fata pro Kovesi)! Cat de mizerabil sa fii sa acuzi aiurea un om? Eu am constiinta impacata ca mi-am facut datoria fata de tara si nu am spus niciun neadevar fata de nici un candidat!", a spus Grapini, potrivit digi24.ro. Maria Grapini a gresit la numararea voturilor din Comisia LIBE pentru Kovesi Miercuri, Maria Grapini a sarit un vot la numaratoarea din Comisia LIBE, europarlamentarul Judith Sargentini atragandu-i atentia asupra acestui aspect. Miercuri, Maria Grapini a sarit un vot la numaratoarea din Comisia LIBE, europarlamentarul Judith Sargentini atragandu-i atentia asupra acestui aspect. Dupa ce a numarat ca un singur vot doua buletine lipite, Sargentini a solicitat sa fie lasata sa numere ea voturile: "Stai, stai, stai. Lasa-ma pe mine sa fac asta!", Maria Grapini cerandu-si scuze la momentul respectiv, noteaza ziare.com. Voturile au fost numarate de o comisie formata din Judith Sargentini, Roberta Metsola, Monica Macovei si Maria Grapini.

