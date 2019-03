Actorul Florin Calinescu a reactionat critic la adresa europarlamentarului Maria Grapini, care a incercat sa masluiasca voturile pentru Laura Codruta Kovesi din Comisia LIBE a Parlamentului European.



"In cazul in care Codruta devine procuror european, in mod normal macar sluga Tudorel ar trebui sa dispara. Ca Livulica si Tariceanu nu cred ca se gandesc la treaba asta. Inca.

Iar Grapini la capitolul cretinism bate orice record...

Hai, Codruta, ca se poate...", a scris Florin Calinescu pe Facebook