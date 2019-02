Daca esti in cautare de cadouri de 1 martie pentru el, fie ca este vorba despre un prieten, frate sau sot, am facut ales cateva gadgeturi care s-ar potrivi pentru oricine e pasionat de tehnologie.



1 martie este, probabil, ultima sarbatoare pentru o perioada mai lunga de timp, exceptand ocaziile personale. Ca sa te ajutam sa gasesti cadouri pentru el, am facut o lista de dispozitive, de la cele de divertisment, pana la unele de utilitate.



1 martie - Espressor pentru calatorii

Daca esti in cautarea unor gadgeturi de 1 martie pentru el, ai putea sa iei in considerare espressorul pentru masina Handpresso Auto, daca este si unul dintre cei care iubeste cafeaua buna. Gadgetul poate fi conectat in priza de la masina si tinut in suportul pentru pahare. Acesta pregateste un espresso in 2 minute si jumatate. Sa isi inceapa dimineata cu o ceasca de cafea buna este reteta excelenta pentru o zi buna si un cadou de Martisor. Il poti comanda aici.

Am gasit si o varianta mai ieftina de espressor pentru masina, dar care pare sa isi faca treaba destul de bine, conform review-urilor lasate de cumparatori. Il gasesti aici.



Gadgeturi de Martisor - Aparat de masaj pentru gat

Durerile musculare in zona gatului si a umerilor sunt probleme din ce in ce mai des intalnite, mai ales pentru cei care au job-uri de birou. De 1 martie, poti sa ii faci cadou un aparat de masaj Breo - un gadget de mici dimensiuni, care poate fi folosit atat acasa, cat si la birou. Permite patru tipuri diferite de masaj, care elibereaza presiunea de la nivelul umerilor si al coloanei cervicale. Manerele pot fi indepartate, pentru a utiliza aparatul in zona umerilor sau chiar si la picioare. Il cumperi de aici.

1 martie - Bratara fitness

Fitbit Charge 2 intra usor pe lista de gadgeturi de Martisor pentru el. Bratara de fitness urmareste ritmul cardiac, caloriile arse, numara pasii si minutele active, avand si moduri pentru mai multe sporturi. De asemenea, inregistreaza automat cat timp si cat de bine ai dormit, avand o alarma silentioasa sub forma de vibratii, pentru o trezire usoara. Daca nu stii inca ce cadou sa ii iei de 1 martie sau daca tocmai o bratara de fitness era pe lista cu potentiale gadgeturi de martisor, o poti cumpara de aici, unde o gasesti si la reducere.



Dispozitiv de streaming media

Cadou de 1 martie poate fi si unul dintre gadgeturile intrate in topul celor mai cumparate produse tech de catre romani in anii trecuti. Google Chromecast 2 permite proiectarea filmelor si emisiunilor din aplicatii de video streaming, pe televizor. Dispozitivul permite sa transformi orice televizor obisnuit intr-un smart TV, doar cu ajutorul smartphone-ului. Se conecteaza la TV prin HDMI si functioneaza atat cu dispozitivele cu Android cat si cu dispozitivele cu iOS. Il poti cumpara de aici.

Gadgeturi de Martisor - Cantar inteligent

Un cantar inteligent poate fi cel mai bun prieten al celor care vor sa slabeasca sau care vor sa se mentina la greutatea lor optima, asadar un gadget pe care poti sa il faci cadou de 1 martie. Cantarul inteligent Picooc S3 Lite este capabil sa masoare greutatea corporala, indicele de masa corporala, continutul de apa, procentul de grasime, masa musculara si cea osoasa, precum si tipul si varsta corpului. Se conecteaza la smartphone prin Wi-Fi, iar aplicatia Picooc, disponibila in App Store si Google Play, pune la dispozitie informatiile inregistrate. Il gasesti aici.