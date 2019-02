Sefa instantei supreme, Cristina Tarcea, a facut o aluzie la liderul social-democrat, Liviu Dragnea, fara a face, insa, vreo referire directa la acesta.



”Am decis sa va impartasesc un vis. Oricat as vrea sa fac abstractie de realitate si sa ma refugiez in varful spiritualizat al unui turn de fildes, simtul practic si instinctul de conservare ma obliga sa observ ce se intampla in jurul nostru. Am constatat cu stupoare ca din ce in ce mai insidios se fac simtite in societate un cuvant si un fenomen: Impostura. Ma refer la impostura data in vileag. Cum rareori impostura este data in vileag, mi se pare mult mai periculoasa impostura veritabila, nedetectabila. (..) Am avut un vis urat in care m-am intalnit cu un impostorul. El nu se numea asa in visul meu, se numea reformatorul. (...)

El este cel care stie ca daca ar fi urmat regulile, nu i s-ar fi cuvenit niciodata bunurile, privilegiile, pozitia de care se bucura. El se uita in ochii tai cand e vorba de bunuri privilegii si pozitii ca si cum ar fi urmat regulile. (...) Era impostorul ticalos, impostorul uraste sincer oamenii corecti, pentru ca sunt oglinda in care isi vad propria goliciune, cea spirituala si de caracter. In schimb acuza, de regula cu fapte reprobabile pe care le-a facut el. El e ticalos si tu esti ticalos, ca nu se poate altfel.

Pentru impostor esti genial cand crede ca te poate folosi, dar esti demonic cand legile morale te impiedica sa ii faci jocul", a declarat Tarcea in discursul de la bilantul Parchetului General, citata de hotnews.ro.