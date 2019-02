Europarlamentarul Maria Grapini a reactionat in urma votului din Comisia LIBE, in urma careia Laura Codruta Kovesi a iesit castigatoare cu 26 de voturi.



"Nu este un vot foarte castigator, pentru ca patru voturi diferenta fata de 22 in Consiliu, pentru ca au fost ne amintim ca a fost 50 la 29, este o diferenta suficient de mare. Stim bine in negocierea cu Consiliul puterea cea mai mare o are Consiliul", a spus Grapini la Antena3, conform stiripesurse.ro.

De asemenea, intr-un interviu pentru DigiFM, europarlamentarul a tinut sa precizeze ca votul a fost total netransparent si candidatul francez ar fi fost mult mai bine pregatit. "9 persoane au fost in acea comisie. A fost total netransparent. Dvs. ca presa stiti care au fost criteriile? Cum au fost selectate persoanele? Eu nu am toate dosarele de la toti candidatii care au fost. Le am de la cei trei. Le voi face publice si CV-urile si raspunsurile in scris pe care le-au dat. Este clar ca francezul si fata de german este mult mai bine si pregatit si ca si cariera. A fost la EuroJust, are toate gradele profesionale, a fost in toate functiile de la procurorul general pana la... pe toata scara ierarhica. Deci este clar ca francezul este mult mai bine pregatit", a mai declarat Grapini.