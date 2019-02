Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca saptamana viitoare va depune un proiect de hotarare pentru infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind activitatea Consiliului National al Audiovizualului incepand din anul 2012, afirmand ca CNA trebuia sa fie o institutie apolitica si s-a dovedit ca nu este.



Dragnea a facut aceste precizari dupa ce plenul Camerei Deputatilor a respins solicitarea PNL si USR de constituire a unei comisii de ancheta privind activitatea CNA.

"Motivul pentru care eu si colegii mei am votat contra (solicitarii PNL si USR de constituire a comisiei de ancheta CNA - n.r.) este dat de perioada scurta pentru care se dorea aceasta ancheta. Noi nu protejam CNA, dimpotriva, vrem o ancheta parlamentara, dar sa inceapa cel putin din 2012. In acest sens, saptamana viitoare vom depune un proiect de hotarare pentru a infiinta o comisie parlamentara de ancheta, dar incepand cu 2012 si daca se poate si mai devreme. Pentru ca CNA este o institutie care trebuie sa fie apolitica. Din pacate s-a dovedit ca nu e", a declarat liderul social-democratilor, potrivit Agerpres.

Camera Deputatilor a respins, miercuri, cu 101 voturi "pentru" si 137 "impotriva", solicitarea PNL si USR de constituire a unei comisii de ancheta pentru verificarea activitatii Consiliului National al Audiovizualului.

Conform solicitarii, comisia ar fi urmat sa verifice termenele in care CNA raspunde plangerilor si sesizarilor primite, prioritizarea acestora, a rapoartelor de monitorizare/ autosesizarilor CNA. De asemenea, comisia trebuia sa verifice cadrul de interpretare unitara si predictibila aplicat de catre membrii CNA prevederilor legale, cu accent asupra celor legate de "prezentarea corecta a faptelor si evenimentelor" si "favorizarea liberei formari a opiniilor", cu precadere in cazul transmisiunilor live ale unor evenimente in desfasurare.