Lipsa timpului este una dintre principalele probleme pe care persoanele active le resimt in fiecare zi. Multitasking-ul sau nevoia de a rezolva mai multe probleme in acelasi timp poate da impresia ca te misti mai repede, insa in realitate iti poate face destul de mult rau.



Asa cum arata un studiu realizat de Stanford University, multitasking-ul este mai putin productiv decat sa iei fiecare sarcina in parte, pana reusesti sa gasesti o rezolvare. Motivul principal este atentia impartita in prea multe locuri si imposibilitatea de a retine informatii diverse in acelasi timp. Mai mult, un raport realizat de University of London si citat de publicatia americana Forbes, arata ca atunci cand incerci sa rezolvi mai multe lucruri in acelasi timp, IQ-ul scade cu 15 puncte. Unul dintre momentele cele mai aglomerate din zi de obicei se produce dimineata, perioada in care esti de obicei presat atat de problemele profesionale, cat si de cele casnice. Rutina de dimineata poate fi foarte incarcata. Faci dus, cauti hainele potrivite pentru job, iti faci un mic dejun, o cafea, incerci sa lasi ordine in casa si sa te asiguri ca totul este in ordine in locuinta inainte de a iesi pe usa. Peste toate acestea, incerci sa te pui la punct cu ultimele e-mailuri de la munca si eventual sa iti planifici un pic ziua.



5 trucuri sa salvezi timp in fiecare zi daca esti o persoana activa:

1. Pregateste-ti hainele de seara

O prima modalitate prin care poti reduce din timpul pierdut dimineata, inainte de a pleca de la birou, este sa-ti scoti hainele pe care ai de gand sa le porti inca de seara, inainte de a te pune la culcare. In acest fel vei avea timp sa-ti calci camasa, daca este usor sifonata si sa te gandesti mai relaxat ce vrei sa porti la locul de munca, fara sa te trezesti cu surprize neplacute de ultim moment, precum un sacou patat de care nu ti-ai dat seama pana atunci.



2. Scapa de timpul pierdut in trafic

Una dintre cele mai mari probleme pentru orice persoana care locuieste intr-un oras aglomerat este timpul pierdut zilnic pana la birou si inapoi spre casa. Masina personala este incetinita de problema soselelor aglomerate si locurile de parcare limitate, iar mijlocul de transport in comun este deseori afectat tocmai de numarul mari de masini. O cale excelenta prin care poti evita atat problemele din trafic, cat si timpul pierdut pentru cautarea unui loc de parcare este sa apelezi la un mijloc de transport alternativ. Poti gasi biciclete electrice de vanzare la preturi extrem de avantajoase, adaptate perfect pentru deplasarea in zonele urbane, cu ajutorul carora vei reduce din timpul petrecut in trafic si vei reusi te bucuri mai des de aer proaspat in perioadele de primavara, vara si toamna.



3. Un mic dejun rapid

Tocmai pentru ca este una dintre mesele principale si importante ale zilei, micul dejun nu ar trebui sarit ca sa mai salvezi timp. In loc sa-ti gatesti ceva in fiecare dimineata, poti sa pregatesti rapid un bol cu cereale integrale, lapte, afine si banane, incalzit la cuptorul cu microunde pentru 90 de secunde, care poate fi pregatit si servit foarte rapid, la o cafea. Astfel, iti vei incepe ziua cu o sursa sanatoasa de proteine, fibre si carbohidrati, care te va ajuta sa ai mai multa energie pana la pranz.



4. Fa-ti din timp o lista cu lucruri de facut

Organizarea este o cheie pentru eficientizarea timpului tau, iar 15 minute petrecute in fiecare zi pentru alcatuirea unei liste cu sarcini de dus la capat in ziua urmatoare poate fi raspunsul pentru multe dintre problemele tale. Poti sa-ti faci din timp o lista cu produse de cumparat pentru casa si pentru frigider, precum si una cu persoanele cu care trebuie sa vorbesti in ziua urmatoare si sarcini importante de terminat la birou. Dimineata, la micul dejun, poti sa treci rapid cu vederea peste liste si vei avea deja o agenda clara in minte cu ceea ce ai de facut.



5. Gateste totul din timp

Daca esti o persoana pasionata de gatit si preferi sa iti iei mancare la tine pentru munca si mai putin sa comanzi sau sa iti cumperi de la supermarket, acest obicei iti poate consuma destul de mult timp, mai ales dimineata. O cale utila prin care poti reduce semnificativ din timpul alocat gatitului este sa-ti pregatesti caserole cu mancare pentru mai multe zile. Poti gati de duminica pentru primele trei zile ale saptamanii, iar miercurea mai poti pregati seara mancarea pentru ultimele doua zile lucratoare. In acest fel, daca ai toate cumparaturile facute din timp, zilele tale vor incepe mult mai usor.