Competitia “Exatlon” trece intr-o noua etapa. Dupa ce si-au insusit elementele de baza pe traseele complicate din Republica Dominicana, sub stricta indrumare a celor doi antrenori, Giani Kirita si Vladimir Draghia, iata ca a sosit momentul ca membrii Razboinicilor si Faimosilor sa demonstreze ca isi pot infrange adversarul pe cont propriu.



In editia difuzata marti seara, cei doi mentori, care le-au oferit indicatii si informatii pretioase concurentilor pe care i-au avut sub indrumare, pe parcursul sederii lor la “Exatlon”, si-au luat la revedere de la echipe. Dupa aproape doua luni de competitie, in care sportivii, Faimosi si Razboinici, au invatat de la Giani Kirita si Vladimir Draghia ce inseamna sa fii un adevarat campion, si sa ai dorinta de a lupta pana in ultimul moment, a venit si momentul despartirii.

Potrivit unui comunicat remis 9am, dupa cei doi antrenori au declarat ca si-au incheiat misiunea extraordinara in Republica Dominicana, lacrimi si tristete s-a citit pe chipurile concurentilor. Declaratiile ale lui Giani Kirita si Vladimir Draghia i-au sensibilizat pe concurenti. Totodata, inainte de a-si lua ramas bun, cei doi antrenori le-au oferit ultimele sfaturi de care aveau atata nevoie.

"Am emotii uriase, nici cand am ajuns aici nu erau asa de mari. Este o echipa foarte tanara, cu care se lucreaza greu pentru ca sunt foarte tineri, dar am stiut la ce ma inham. Sunt mandru de ei, le-am dat cele mai bune sfaturi, chiar daca uneori, la final, credeam ca voi lesina. Ma enervam foarte tare pentru ca le-am spus de atatea ori sa nu mai cedeze punctul adversarului si sa asculte acel detaliu important. Plec din aceasta familie, dar ii las cu capul sus. Sunt niste Razboinici si trebuie sa o dovedeasca in continuare si fara mine. Sunt convins ca asa vor face", a spus Giani Kirita.

"Este prima data, dupa foarte multe saptamani si luni, cand eu sunt cel care pleaca, care isi ia la revedere de la colegii lui. A fost o onoare sa ii antrenez pe Faimosi. Sunt foarte receptivi, am avut cu cine lucra. Nu puteam cere o echipa mai buna. Sper ca sfaturile mele sa va tina pana la final, atat cele din traseu, cat si cele din afara lui. Ma bucur ca am reusit sa stam atat de mult la vila, ma bucur ca v-am lasat tot acolo. Sa stiti ca nu exista lectie mai buna decat infrangerea si din toate aceste infrangeri prin care ati trecut, sunt sigur ca veti creste foarte mult", a spus Vladimir Draghia.