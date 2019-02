Daca iti place sa calatoresti trebuie sa iti urmezi pasiunea indiferent de schimbarile care apar in viata ta. Foarte multe persoane, dupa ce devin parinti, abandoneaza ideea de a pleca in afara tarii din cauza celui mic. Intr-adevar, poate deciziile spontane nu sunt cele mai potrivite in astfel de situatii, insa, cu siguranta, plecarile cu copilul pot fi la fel de placute daca sunt planificate cu atentie.





In primul rand, trebuie sa ai incredere ca totul va decurge ca la carte. Prima plecare poate sa iti dea mai multe batai de cap, insa pe parcurs, atat tu, cat si cel mic, va veti obisnui cu aceasta provocare si o veti transforma intr-un avantaj. Dupa ce ai luat hotararea de a pleca intr-o vacanta trebuie sa acorzi o atentie sporita destinatiei. Daca atunci cand nu ai copii te poti urca in primul avion, indiferent de destinatie, acum lucrurile se schimba. Pentru un concediu reusit, alege un loc favorabil atat pentru tine, cat si pentru copil. Tine cont de distanta, de mediul in care urmeaza sa ajungeti (sa nu fie nici prea cald, nici prea frig) si de activitatile pe care le puteti face acolo.

Toate deciziile au la baza, in principal, varsta copilului tau. Cu cat acesta este mai mare, cu atat ii va fi mai usor sa se adapteze schimbarilor de program. In functie de acest aspect, tine cont de cateva sfaturi care pot influenta calitatea vacantei alaturi de cel mic.

Ocupa-te de cazare si transport

Alege destinatia potrivita

Fa o lista cu obiective si activitati

Nu uita de parcurile de distractie

Odata ce ai hotarat catre ce tara urmeaza sa va indreptati, cauta cele mai bune optiuni de transport si cazare. Calatoria cu avionul ramane cea mai comoda alegere, fiind si cea mai rapida. In plus, daca plecati cu avionul, nu uita sa te ocupi si de transferul catre si de la aeroport. Vei vedea ca este un ajutor binevenit atunci cand ai un copil mic. Avantajul este ca poti beneficia de transport spre aeroporturile principale din tara chiar si din orasele mai mici. De exemplu, agentia de transport Transfero iti asigura transport din Buzau la aeroportul Otopeni , in cele mai bune conditii.In ceea ce priveste cazarea, orienteaza-te catre hoteluri care sa va asigure un grad cat mai mare de confort. Distanta fata de plaja sau de obiectivele turistice, regimul de masa si activitatile pe care le puteti desfasura in incinta complexului au un rol important in luarea celei mai bune decizii.In primul rand, intereseaza-te din timp cum este vremea la destinatie in perioada aleasa de tine. Este de evitat sa mergi cu copiii in zone toride, in timpul verii, dar, pe de alta parte, nu ar fi deloc placut sa ajungeti intr-un oras nou in mijlocul sezonului ploios.Un alt aspect extrem de important este scopul calatoriei. Vrei o vacanta de relaxare sau una in care sa explorezi cat mai mult? In functie de ceea ce iti doresti, poti merge in statiuni de la malul marii si in cele din parcurile nationale sau, din contra, poti vizita marile capitale europene. Insa, in cel de-al doilea caz, tine cont si de faptul ca, oricat de rabdator si cuminte ar fi copilul, nu va putea tine pasul cu dorinta ta de a descoperi un oras intreg in doar cateva zile.Pentru ca totul sa mearga ca pe roate, pregateste din timp o lista cu obiectivele si activitatile pe care vrei sa le bifezi in vacanta. Nu exagera, insa, si nu iti crea asteptari prea mari. Este posibil ca cel mic sa nu aiba rabdarea necesara sa viziteze muzeele sau cladirile de pe lista ta, asa ca trebuie sa te adaptezi pe parcurs. De asemenea, foarte important este sa eviti cat mai mult locurile aglomerate pentru ca cei mici devin mai agitati.Pe langa obiectivele pe care vrei sa le vezi tu, acorda atentie si activitatilor care ar putea starni interesul copilului. Cateva ore petrecute intr-un aquaparc, o vizita la gradina zoologica sau vizionarea unei piese de teatru de papusi sunt activitati pe placul celor mici, care nu ii vor lasa sa se plictiseasca.Cand cei mici trec de varsta de 3-4 ani, parcurile de distracții devin atractiile fiecarei vacante. In Europa, sunt numeroase astfel de parcuri, de la celebrul Disneyland din Paris, pana la Port Aventura din Salou, Spania, Lego Land din Londra sau parcul Prater din Viena. Fie ca alegeti sa va aventurati in roller-coaster sau sa pasiti in lumea personajelor de basm, un lucru e garantat: distractia si amintirile vor fi de neuitat atat pentru copii, cat si pentru adulti. Insa, avand in vedere numarul mare de vizitatori este recomandat sa achizitionati biletele online, astfel incat cel mic sa nu isi piarda rabdarea si entuziasmul asteptand la coada.

Atunci cand organizezi din timp calatoria ai sanse sa gasesti un orar de zbor mai bun, oferte de cazare mai avantajoase si sa scapi de orice grija suplimentara, rezervandu-ti transferul la aeroport. In plus, ai suficient timp sa te documentezi, sa afli informatii pretioase despre destinatia in care mergi si sa planifici in detaliu activitatile pe care vrei sa le faceti in vacanta.