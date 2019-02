Jurnalistul Rares Bogdan a reactionat dupa ce fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost audiata in Comisia LIBE pentru postul de sef al Parchetului European.



"Laura Codruta Kovesi este castigatoare. Domnul Arafat, trimiteti-le SMURD-ul la Kisseleff, la PSD. Dati-le SMURD-ul ajutati-i, sunt cetateni romani! Pentru a putea merge in puscarie, ei trebuie sa fie sanatosi. Sa nu-si taie venele! Primul vot de dupa audieri o plaseaza pe Kovesi, ca va place sau nu, e vorba de un roman. Cat de mult sa urasti tara asta, sa te opui, sa nu-ti doresti. Nu mi-a venit sa cred. Deci, dupa primul vor, Kovesi pe primul loc, cu 12 voturi. Urmata de candidatul francez, cu 11 voturi. Dragnea, indrazneste sa crezi. Cine sapa groapa altuia... Domnul Arafat, trimiteti ambulante la fiecare sediu PSD din tara. Nu cumva sa-si puna capat zilelor. Au tabarat pe Kovesi pentru ca asa aveau instructiuni. Un roman in fruntea unei institutii european. Un roman, ma! Voi urati Romania, ma! Cand n-o vindeti UDMR-ului, o urati! Ati auzit ce a zis francezul? Ca e normal sa colaboreze cu serviciile de informatii, pentru ca aduc probe.

S-au legat de faptul ca doamna Kovesi nu respecta conditiile de depunere a candidaturii. Kovesi le-a dat cu manualul in cap. Apoi s-au legat de proportia de achitari. Apoi s-au legat de proportia de achitari. Din nou, Kovesi le-a dat o palma. Proportia reala de achitari e de 13 %, restul pana la 36% sunt o consecinta a dezincriminarii abuzului in serviciu. S-au legat de case in America. Ce case in America, ma? Voi ati vazut unde sta femeia asta? Romanca noastra nu si-a pierdut cumpatul. Dar a auzit ca si l-au pierdut unii pe la partid, auzind ca Laura Kovesi nu-si pierde cumpatul, ca Maria Grapini a fost certata de presedintele de sedinta deoarece coboara nivelul discutiei", a spus Rares Bogdan, citat de realitatea.net.