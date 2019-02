Ion Cristoiu sustine ca fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, este Simona Halep a Romaniei.



"Eu incerc sa ma detasez de pro si contra Kovesi si sa fac o radiografie a celor care nu sunt nici de o parte, nici de cealalta. Ce au vazut acesti cetateni: o compatrioata, Simona Halep a penalului, trece printr-un examen de procuror foarte serios la nivel european si pe primul loc, o lista scurta din 3, nu 5 sau 20.

Aceasta romanca - tot ceea ce spun se refera la imaginea lui nea Gigel de la scularie, romanul tipic - ea romanca e pe o lista cu un neamt si un francez. In inima lui Gigel bate o inima de roman: In Romania, dusmanii lui Kovesi, care sunt toti corupti, incepand cu Ghita, terminand cu Udrea, lucreaza ca ea sa nu fie pe primul loc in clasamentul procurorilor din Europa (...).

Sa dai azi un asa-zis document de pe internet sa rezulte ca ea are case in America, bazat pe faptul ca in America nu mai e un Kovesi, trebuie sa fii ori narod, ori combinatie. Ori scoti un document, ori te lasi pagubas. Seara de seara, la posturile adversare, au intervenit unii despre care omul simplu stie ca sunt corupti. Cum sa lupti impotriva lui Kovesi cu Udrea care e in Costa Rica? Orice om spune... pai ea e in Costa Rica. Tot ce s-a intamplat in Romania, ori e nerozie, ori este complot, pentru ca la ora actuala sa putem vorbi de Simona Halep pentru Romania", a declarat Cristoiu pentru Mediafax, potrivit gandul.info.