Un jandarm din Dambovita, in varsta de 39 de ani, si-a batut sotia in ziua de Dragobete, fiind cercetat la momentul actual de catre autoritati.



Incidentul a avut loc in localitatea Gura Sutii. Cadrul militar si-ar fi lovit sotia si ar fi amenintat-o, in urma unor discutii in contradictoriu, in seara zilei de 24 februarie, arata politistii.

Femeia ar fi solicitat un ordin de protectie. Barbatul urmeaza sa fie cercetat penal, noteaza adevarul.ro.

"La data de 25 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 9 Politie Rurala Matasaru au emis un ordin de protectie provizoriu pe numele unui barbat din localitatea Gura Sutii. Cel in cauza este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie", potrivit unui comunicat al IPJ Dambovita.