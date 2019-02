Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a reactionat dupa ce fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi a fost audiata in Comisia LIBE pentru postul de sef al Parchetului European.



"Doamna Kovesi venea dintr-o zona ca acelea marcata pe hartile din Evul Mediu: sub 'HIC SVNT LEONES', adica 'aici sunt lei'. De acolo vine ea. Si au sesizat ce se intampla in raport cu propria ei tara, cu guvernantii. Modul ticalos in care este atacata. Ea nu a cerut sustinerea nimanui, dar macar sa nu fie atacata in felul asta. Ce cred ca s-a intamplat este exact contrariul fata de ce au urmarit doamna Grapini si acolitii ei de la Bucuresti.

Problema principala cu fondurile europene nu este nici in Franta, nici in Germania, pericolul cu un candidat venit din Est este ca el sa actioneze de convenienta cu guvernele sau anumite persoane sau anumite grupari mai mult sau mai putin infractionale din aceste tari estice.

Tot ce s-a intamplat n-a facut decat sa-i convinga pe europeni ca doamna Kovesi este ultimul om care sa cada la pace cu guvernul Romaniei, sau cu indivizi din Ungaria, Polonia sau alte tari din est. Iata ce efect.

Are sansa sa fie numit procuror-sef european? Nu pot sa fac o asemenea predictie. Pentru mine este evident ca este meseriasul trecut prin lupte, care poarta urmele ranilor, este o veterana. A dovedit ca poate face fata conditiilor de lupta la nivel inalt, este in mod evident cea mai potrivita pentru functie. Dl. Bohnert ar fi foarte potrivit ca purtator de cuvant. Despre candidatul german nu ma pronunt.



Cum arata prestatiile altor oficiali? E o diferenta ca de la cer la pamant. In mod evident, doamna Kovesi poate fi in Europa, poate lucra la nivelul institutiilor europene, ceea ce in clipa de fata niciun ministru din guvern, in cap cu premierul, nu poate. Oricare dintre ministrii acestui guvern, nu mai vorbesc de Viorica Dancila, s-ar face de ras cand ar trebui sa treaca prin astfel de teste pentru a conduce o institutie europeana. Reprezentarea meseriasei Kovesi a fost exceptionala pentru Romania in aceasta seara. E una dintre acele foarte rare situatii in care pot sa spun linistit: Sunt mandru ca sunt roman, asa cum e si doamna Kovesi", a spus CTP la Digi24, citat de stiripesurse.ro.