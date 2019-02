Cantaretul Tudor Chirila sustine ca protestele fata de ordonanta 7 ar trebui sa se incheie cu abrogarea ei, subliniind ca in cazul in care "justitia e pusa definitiv sub control politic inseamna ca urmatorul pas firesc va fi pumnul in gura care se exprima liber".



"Magistratii au nevoie de sustinerea noastra. Atat de simplu. Chiar daca protestul lor este in al douasprezecelea ceas, nu ar trebui lasati singuri. Tentatia este sa gandesti ca daca ies ei si daca nu mai intra in tribunale se va rezolva ceva. Nu, fara sprijinul cetatenilor nu se va rezolva. Traim un vis urat cu un prim ministru slugarnic, fara nicio competenta reala, incapabil sa se exprime in limba tarii pe care o slujeste, la mana unui lider de partid de hoti. Protestele fata de ordonanta 7 ar trebui sa se incheie cu abrogarea ei, pentru ca, intr- adevar, s-a mers prea departe. Iar abrogarea Ordonantei 7 nu ar trebui sa fie decat inceputul revenirii la normalitate, pentru ca nu trebuie sa uitam ce au facut cu codul de procedura penala, etc. Daca justitia e pusa definitiv sub control politic inseamna ca urmatorul pas firesc va fi pumnul in gura care se exprima liber. De aceeaa protestele ar trebui sa continue. Cu o duminica nu se face primavara. Stim asta, de doi ani", a scris Tudor Chirila pe Facebook.

