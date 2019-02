Europarlamentarii romani care au anuntat ca o sustin pe Laura Codruta Kovesi pentru sefia Parchetului European au salutat, marti, votul pentru candidatul roman in Comisia pentru control bugetar (CONT), bucurandu-se ca ai lor colegi europeni nu au luat in seama atacurile celor de la PSD si ALDE, ci au evaluat strict prestatia fostei sefe a DNA.



"In toata procedura de selectie pentru Procurorul sef european ne-am batut cu PSD-ul, iar astazi i-am invins! PSD-ul a folosit toate mijloacele pentru a afecta sansele candidatului roman de a ajunge primul Procuror sef european. Ministrii PSD-ALDE au vorbit candidatul roman de rau in Consiliu, iar europarlamentarii PSD-ALDE i-au pus doamnei Kovesi bete in roate in Parlamentul European.



Noi, europarlamentarii din Partidul National Liberal am spus din prima zi ca sustinem candidatura doamnei Kovesi si ne vom bate pentru ea. Am spus ca vom convinge Grupul PPE si cat mai multi europarlamentari din celelalte grupuri. Am spus intregii Europe despre dezinformarile si manipularile PSD-ALDE.

Astazi la audierea din Parlamentul European s-a vazut foarte clar ca Europa nu crede in manipularile PSD-ALDE. Doamna Kovesi s-a prezentat foarte bine, a raspuns convingator si precis tuturor intrebarilor si a obtinut cele mai multe voturi in aceasta seara in Comisia de Control Bugetar.

Maine dimineata (n.r. miercuri) vom fi la votul din Comisia LIBE si o vom vota si acolo", a scris Siegfried Muresan pe Facebook.



Si Monica Macovea avut o reactie rapida pe Facebook, in care precizeaza ca a votat pentru Laura Codruta Kovesi.

"Am votat in comisia CONT pentru ca Laura Codruta Kovesi sa fie propunerea pentru Procurorul European.12 voturi a primit dna Kovesi, 11 voturi au fost pentru dl Bohnert si 1 vot pentru dl Ritter. Maine, la ora 12.00, ora Romaniei, votam in comisia LIBE.



Dna Kovesi a fost astazi (n.r. marti) singura aplaudata la finalul audierii din comisiile LIBE si CONT, raspunsurile sale fiind apreciate de europarlamentari. Au fost deputati europeni care i-au transmis dnei Kovesi ca nu cred minciunile care se spun despre ea si ca aceasta campanie de denigrare nu le schimba parerea buna pe care o au despre dna Kovesi", a scris Monica Macovei pe Facebook.