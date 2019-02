Primavara incepe cu Ea, orice femeie din viata bărbaților. Dacă ești în căutare de cadouri de 1 martie pentru ea, avem cateva recomandari din mai multe categorii, gadgeturi, ceasuri și vinuri scumpe.





Mai sunt cateva zile pana la primavara, iar multi sunt in cautare de cadouri de 1 martie pentru ea. Stim ca au fost mai multe sarbatori in ultima perioada, asa ca daca vrei sa ii faci un cadou, dar ai ramas in pana de idei, avem cateva sugestii.

Cadouri de 1 martie pentru ea - ceasuri inteligente

Apple Watch Series 4 permite notificarile pentru ritm cardiac scazut si ridicat, detecteaza caderile si trimite mesaje S.O.S. de urgente. Este potrivit pentru antrenamente noi de yoga si drumetii, avand functii avansate pentru alergatori, precum alerte de cadenta si ritm. Pe cele 5 cadrane ale smartwatch-ului sunt afisate informatii cu privire la vreme, stare fizica, divertisment, precum si notificari de apeluri si mesaje. Daca vrei sa il faci cadou de 1 martie, il poti cumpara de aici.

Ceas Fossil Smartwatch Q Venture

Cu un stil stil casual fashion, acest smartwatch poate fi perfect pentru un cadou de Martisor pentru ea. Accesoriul are un display digital, cu geam din cristal mineral si carcasa din otel inoxidabil. Ceasul inteligent asigura monitorizarea activitatii, notificari pentru email si text, monitorizarea ritmului cardiac, termometru, temporizator, rezistenta la apa de pana la 3 metri adancime, conexiune Bluetooth si este compatibil cu dispozitive Android si iOS. Poate fi comandat aici.

Aparat de curatare interdentara

Cu AirFloss, curatarea intregii danturi dureaza doar 30 de secunde. Aparatul de curatare interdentara Philips Sonicare contribuie la imbunatatirea sanatatii gingiilor in doar doua saptamani. Eliminand cu delicatete placa bacteriana ramasa in urma periajului, cu ajutorul jeturilor, Sonicare AirFloss ajuta la prevenirea cariilor care se formeaza in spatiul dintre dinti. O poti cumpara de aici cadou de Martisor pentru ea.

Cadouri de Martisor pentru ea - cele mai bune vinuri

Puteti sarbatori impreuna primavara si sa ii faci cadou de 1 martie vinul „Smerenie 2016“ de la crama Oprisor, clasat pe locul intai in topul celor mai bune vinuri romanesti, realizat de Gault&Millau, in 2018. Pentru acest cupaj, creat de Liviu Grigorica si realizat de Veronica Gheorghiu, s-au folosit trei soiuri de vinuri rosii (Shiraz, Pinot Noir, Dornfelder), fiecare in parte maturat in butoaie de stejar. Este un vin cu o culoare intensa, rubiniu violaceu, echilibrat, corpolent. Il poti comanda de aici.

Vin rosu sec 7 Arts Cvartet

7Arts Cvartet s-a clasat pe locul al doilea in topul celor mai bune vinuri romanesti. Acesta se prezinta cu o culoare rosu rubiniu intens. La nivel olfactiv, se regasesc note de coacaze negre si rosii. In gust intalnim violete, coacaze, prune si condimente. Este o editie limitata, asa ca daca vrei sa il faci cadou de martisor pentru ea, grabeste-te sa il cumperi de aici.