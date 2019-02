Cosmin Dan, tanarul de 21 de ani care a omorat-o prin incendiere pe Valentina Nica (21 de ani), in apartamentul ei din Buzau, a facut contestatie la masura arestului preventiv dispusa de Tribunalul Buzau in data de 24 februarie (la o zi dupa crima), invoocand lipsa discernamantului. Cererea i-a fost insa respinsa ca nefondata.





Tanarul de 21 de ani, aflat in arest preventiv in Centrul de Retinere si Arest Preventiv al IPJ Buzau, in baza mandatului de 30 de zile emis duminica de Tribunalul Buzau, a contestat masura, prin avocatii, invocand faptul ca nu avea discernamant in momentul producerii faptei.

Testele toxicologice rapide, ale caror rezultate au iesit luni dimineata, au aratat prezenţa alcoolului şi a unor substanţe psihoactive în organismul asasinului, urmand acum ca acesta sa fie supus un teste psihologice. In functie de rezultatul lor, judecatorii pot decide pedeapsa pe care acesta urmeaza sa o ispaseasca.

Marti, Valentina Nica a fost inmormantata.

Fata a fost batuta si incendiata

Potrivit Adevarul , Valentina Nica locuia singura in Buzau, intr-un apartament pe care parintii i-l cumparasera in urma cu trei ani. Vineri seara, in locuinta fetei a avut loc o petrecere, la care au participat mai multe persoane, printre care s-a aflat si fostul iubit al fetei de 21 de ani. Intre cei doi a inceput o cearta, acesta din urma reprosandu-i Valentinei ca incearca sa ii destrame relatia cu actuala iubita. Ulterior, pe fondul consumului de alcool, el a inceput sa o loveasca pe tanara pana cand a lasat-o inconstienta, apoi si-a sunat sunat un prieten si l-a rugat sa ii aduca un bidon de benzina.

Cosmin Dan a stropit apartamentul cu benzina, apoi l-a incendiat si a plecat din locuinta. Valentina Nica a murit in urma unui stop cardio-respirator provocat de intoxicatia cu monoxid de carbon. concluzia medicilor fiind ca aceasta respira cand criminalul a dat foc apartamentului.