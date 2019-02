Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava a decis, marti, suspendarea programului cu publicul timp de doua saptamanisi solicita abrogarea OUG 7.



Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava a transmis, printr-un comunicat de presa, ca avand in vedere ca intalnirea dintre reprezentantii Guvernului si cei ai unor asociatii profesionale de magistrati nu a avut efectul scontat, solicita abrogarea imediata a OUG7.

"Avand in vedere faptul ca intalnirea dintre reprezentantii Guvernului si cei ai unor asociatii profesionale de magistrati, fara participarea Procurorului General al Romaniei si a Presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie din Romania, in calitate de reprezentanti ai autoritatii judiciare, nu a avut efectele scontate, in urma votului exprimat, in unanimitate, Adunarea Generala a Procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava a hotarat faptul ca orice dialog in vederea adoptarii unui act normativ in domeniul judiciar trebuie initiat anterior emiterii sale, iar nu post factum, motiv pentru care insistam in abrogarea imediata a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 7/2019 de modificare a legilor justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 137 din 20.02.2019, cu exceptia dispozitiilor care au fost adoptate ca urmare a sesizarii Consiliului Superior al Magistraturii.

In unanimitate, Adunarea Generala a Procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava a stabilit suspendarea activitatii Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, constand in programul cu publicul, in urmatoarele doua saptamani, cu exceptia cererilor de eliberare dovezi de circulatie si acte de deces", se arata in comunicatul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, potrivit News.ro.