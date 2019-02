Carnea provenita de la animale care au fost sacrificate fara a fi anesteziate, in conformitate cu practicile religioase islamice, nu poate fi etichetata drept "bio", a decis marti Curtea de Justitie a Uniunii Europene, transmite DPA.





Multi musulmani cred ca animalul nu trebuie anesteziat inainte de a fi sacrificat, aceasta fiind conditia obligatorie pentru a fi considerat halal si acceptabil pentru consum. Prescriptiile religiei iudaice cu privire la carnea de tip kosher sunt similare cu cele privind carnea halal, scrie Agerpres.

In anul 2012 o asociatie franceza pentru protectia animalelor a cerut interzicerea acordarii etichetei de agricultura ecologica pentru chiftelele de carne de tip halal. Cererea a fost interzisa, ceea ce a dus la o serie de recursuri. Tribunalul francez care se ocupa de acest caz s-a indreptat spre Curtea Europeana de Justitie, solicitandu-i ajutorul in interpretarea legislatiei europene.

Curtea de la Luxemburg a decis ca produsele din carne care sunt etichetate drept bio trebuie sa respecte "cele mai ridicate standarde, in special in domeniul bunastarii animalelor". Ori sacrificarea rituala a animalelor care nu au fost anesteziate "nu este suficienta pentru a inlatura toate toate suferintele animalelor la fel de eficient ca sacrificarea cu anesteziere prealabila, care face ca animalul sa isi piarda constiinta si sensibilitatea", sustine CJUE.

In consecinta, CJUE a concluzionat ca regulile europene "nu permit plasarea etichetei de produs bio pe produsele din Uniunea Europeana care provin de la animalele care au fost sacrificate in conformitate prevederile religioase fara a fi anesteziate in prealabil".

Decizia CJUE este contrara opiniei exprimata anterior de avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, Nils Wahl, care in luna septembrie a anului trecut a sustinut ca normele UE cu privire la productia bio nu exclud practica sacrificarii rituale. In mod obisnuit, judecatorii CJUE urmeaza opiniile avocatului general, insa acest lucru nu este obligatoriu.