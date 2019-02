Putine lucruri dezvaluie puterea si caracterul unui CEO precum ceasul pe care il poarta. Asa ca am facut o selectie care prezinta cateva dintre cele mai scumpe ceasuri, care sunt, fara indoiala, modele demne de un CEO.





Sugestiile noastre pentru cele mai scumpe ceasuri au fost inspirate de alegerile unor directori executivi de companii gigant în diverse industrii, precum și în fuzncție de disponibilitatea în România ale acestor modele de un CEO.

Cele mai scumpe ceasuri - Rolex

Se știe că brandul Rolex are printre cele mai scumpe ceasuri, acestea fiind preferate și de către mulți dintre directorii executivi ai marilor companii. Unul dintre ei este și Mark Hurd, co-CEO la Oracle, care poartă un Rolex Datejust. Are stil casual, mecanism automatic, afișaj analog și rezistență la apă de până la 10 metri adâncime. Modelul poate fi găsit și pe site-urile românești, îl poți comanda de aici

Tiger Woods, unul dintre cei mai buni jucători de golf din toate timpurile, precum și fondator și CEO al unei întreprinderi care deține mai multe companii, are un Rolex Sea-Dweller Deepsea, care costă 16.550 de dolari, fiind unul dintre cele mai scumpe ceasuri pe care le-ai cumpăra în România. Rolex-ul poate fi comandat aici. Ceasul are mecanism automatic, stil casual, afișaj analog și rezistență la apă de până la 120 metri adâncime.

Cele mai scumpe ceasuri: modele demne de un CEO

Randall Stephenson, CEO al AT&T, lider pe piața de servicii video multichannel din SUA, poartă un ceas de Tag Heuer Kirium CL111A. Nu am găsit același model pentru a ți-l comanda în România, dar am găsit unul similar, ceasul Tag Heuer Carrera CV2A1R.BA0799. Are o carcasă din oțel inoxidabil, display analog, mecanism automatic și o rezistență la apă de până la 10 de metri adâncime. Poți comanda aici unul dintre cele mai scumpe ceasuri pentru CEO.

Pentru femei, același brand are modelul Tag Heuer Formula 1, cu o carcasă din oțel inoxidabil și ceramică și o rezistență la apă de până la 20 de metri adâncime. Acele ceasului sunt decorate cu 12 diamante Top Wesselton, ceea ce îl face un model demn de un CEO. Ceasul pentru dame poate fi cumpărat de aici.

Dacă, totuși, preferi ceasuri care au o curea din piele, ai putea opta pentru Tag Heuer Carrera Calibre WAR2012 Twin Time. Cu un design casual clasic, ceasul are display analog și este dotat cu un mecanism automatic. Poate fi cumpărat de aici.

Doug McMillon, președinte și CEO al Walmart - cel mai mare retailer „brick & mortar”, poartă un Citizen Skyhawk A-T. Un model similar am găsit și în România, Citizen Eco-Drive Promaster Sky, pe care îl poți cumpăra de aici. Cu un stil casual sport, ceasul pentru bărbați are un mecanism solar, afișaj analog și rezistență la apă de până la 20 metri adâncime. Geamul ceasului este din safir, carcasa și brățara fiind din oțel inoxidabil.

Cele mai scumpe ceasuri inteligente - Garmin Fenix Chronos

În cazul în care îți dorești un smartwatch și cauți modele demne de un CEO, printre cele mai scumpe ceasuri disponibile în România este Garmin Fenix Chronos. Tehnologia Elevate măsoară ritmul inimii la încheietura mâinii. Ceasul dispune de senzori de exterior, pentru recepția prin satelit GPS și GLONASS și altimetrul barometric cu busolă în 3 axe. Permite notificările pentru email, texte, alerge și multe altele. Smartwatch-ul pentru bărbați poate fi cumpărat de aici

Pentru femeile care sunt în funcții de conducere și își doresc un ceas multisport, există modelul Garmin Fenix 5SPlus. Acesta este dotat cu GPS cu hărți, muzică, statistici și multe altele. Permite monitorizarea distanței parcurse, etajele urcate, precum și nivelul de stres și somnul. Afișează e-mailuri, mesaje text şi alerte. Smartwatch-ul pentru dame poate fi comandat aici.