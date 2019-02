Oana Mizil, relateaza cu lux de amanunate, intr-o postare pe Facebook ceea ce s-a intamplat din momentul in care Marian Vanghelie a fost chemat la DNA, sustinand despre fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a fost multe vreme "calaul Romaniei".



"Ce am simtit cand am vazut cum plange calaul. Un episod din viata mea

Nu scriu aceste randuri bucuroasa. Nu cred ca vreun om cu frica de Dumnezeu se poate bucura de raul altuia, cu atat mai putin cand acest rau implica DNA. Iar ca unul dintre romanii care am calcat pragul acestei institutii, inteleg foarte bine prin ce trece doamna Kovesi in aceste momente. Si o compatimesc, sincer.

Nu stiam exact care sunt sentimentele mele fata de momentul de acum cativa ani, atunci cand doamna Kovesi in cardasie cu o mana de oameni din politica si servicii secrete mi-au dat viata peste cap, pana cand nu am auzit-o pe doamna de fier a Romaniei plangand. Sa-ti auzi calaul cum plange!, asta este un moment care te face sa te gandesti bine de tot la evenimentele din viata ta. Eu nu cred ca lacrimile doamnei Kovesi au fost false. Cred insa ca ele au fost nepotrivite, pentru ca alte milioane de lacrimi au cazut in fata dansei si a acolitilor ei, iar efectul a fost invers: pe masura ce lacrimile curgeau, crestea si indarjirea calailor, de parca si-ar fi propus dinadins sa faca oamenii sa planga. Sau poate, cine stie?!...

Doamna Kovesi, eu una v-am iertat si-mi doresc ca si Dumnezeu sa va ierte. Dar va rog, atunci cand vorbiti cu El, nu incercati sa-l impresionati cu lacrimi, pentru ca Dumnezeu stie… Si mai stim si noi, o mana de oameni care v-am supravietuit metodelor barbare, care v-am facut fata presiunilor inumane, care am rezistat in fata tertipurilor comuniste, care nu ne-am lasat ingenunchiati si umiliti, oricat ati incercat sa ne loviti. Si chiar ati incercat sa ne loviti cu o sete si o ura demna de cauze mai bune. Stim si noi mai multe si nu ne este frica sa vorbim, asa cum nu ne-a fost frica de dumneavoastra cand aveati, in mod discretionar, dreptul de a decide cine este liber si cine nu, in Romania. (...)

Oana Mizil: Marian a fost luat pentru a fi presat ca sa 'toarne'

Nu au scos nimic de la el, asa cum nu au scos in timpul intregii perioade de detentie. Desi au existat presiuni teribil de mari. Marian este un om integru, cu un caracter mare, un om cu mare onoare si demnitate, care stie sa respecte si care este respectat. Un om care a muncit mult, si care si-a pus de multe ori munca inaintea familiei. Un om care a facut sacrificii. Un om politic care a facut mult pentru sectorul lui. Marian este foarte bun la suflet, iar oamenii il iubesc si-l apreciaza. Seara tarziu sunt dusa la spital cu salvarea. In urma socului, am facut urticarie cornica. Doua saptamani am stat cu banule si cortizon. Cu ajutorul lui Dumnezeu m-am refacut. Dar nu am mai putut sa-mi alaptez fetita. Cine poate indrepta asta? Cine plateste pentru asta? Cine ne da, Mariei si mie, aceste luni importante pentru o mama si copilul sau? Si, mai ales, de ce a fost nevoie de toate astea?

Doamna Kovesi, eu v-am iertat, pe cat am putut. Sper sa se aseze in coltul camerei dumneavoastra un inger care sa va dea acel dram de demnitate si onoare care sa va impiedice sa mai plangeti si sa va mai plangeti. Pentru ca ati fost, atata amar de vreme, calaul Romaniei, lacrimile dumneavoastra nu pot sa stearga lacrimile victimelor dumneavoastra. Dumnezeu sa aiba mila de sufletul dumneavoastra, pentru ca noi, oamenii, suntem prea mici pentru cat de multa iertare aveti nevoie!

PS: Aceasta este povestea mea si a familei mele, asa cum am trait-o. Am ales sa o povestesc, pentru ca am simtit nevoia sa ma descarc, odata pentru totdeauna, de aceasta povara. Nu urmaresc nimic altceva prin aceasta relatare, tocmai de aceea am asteptat sa se stinga 'focurile' in plan intern", a scris Oana Mizil pe Facebook.

Vezi mai jos postarea integrala: