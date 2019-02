Senatorul USR Mihai Gotiu i-a solicitat ministrului Educatiei, Ecaterina Andronescu, prin intermediul unei interpelari oficiale, clarificari despre modul in care vor fi utilizate cele 140 de milioane de lei alocate, suplimentar, la Legea Bugetului de stat, pentru extinderea programului ”Masa calda in scoli”.





De asemenea, senatorul USR i-a mai solicitat ministrului Ecaterina Andronescu sa prezinte strategia referitoare la extinderea programului in toate scolile din Romania si data de la care acest lucru se va intampla.

«Suma alocata suplimentar in timpul dezbaterilor pe proiectul Legii Bugetului este insuficienta pentru ca incepand cu anul scolar 2019/2020 toti elevii din scolile din Romania sa poata beneficia de o masa calda la scoala. In cel mai fericit caz, suma va ajunge pentru dotarea si amenajarea unor sali de servire a mesei in unele scoli din Romania», a declarat Mihai Gotiu.

USR a depus un amendament la Legea Bugetului prin care a solicitat suma de 696 de milioane de lei pentru extinderea acestui program la nivel national incepand cu toamna anului 2019. Amendamentul a fost respins si inlocuit cu unul depus ad-hoc si asumat de Liviu Dragnea, in Comisiile reunite pentru Buget ale Parlamentului, in care suplimentarea a fost de doar 140 de milioane de lei.



«Nu a existat nicio estimare reala a costurilor necesare pentru extinderea programului, de la 50 de scoli, cate se afla acum in programul pilot, la nivelul tuturor scolilor din Romania. Pur si simplu a fost aruncata o suma pe masa. In primii doi ani de pilotare, programul s-a dovedit eficient pentru reducerea abandonului scolar, una dintre cele mai grave probleme ale sistemului educational romanesc, dar n-a existat o vointa reala din partea Guvernarii PSD-ALDE pentru extinderea lui. Confruntati cu amendamentele Opozitiei, PSD a venit cu cele 140 de milioane de lei. Ne-am asumat public ca vom monitoriza modul in care acesti bani, asa putini cum sunt, vor fi cheltuiti, pentru a nu-i risipi si pentru a ajuta ca macar de anul viitor, sa se poata extinde programul la nivelul tuturor scolilor din Romania», a mai explicat senatorul USR", potrivit unui comunicat al formatiunii.