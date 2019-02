Membrii Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" vor purta, incepand de marti, banderole tricolore, dorind in acest fel sa traga un semnal de alarma fata de situatia actuala din invatamant.





Presedintele Federatiei "Spiru Haret", Marius Nistor, a explicat care sunt motivele de nemultumire ale profesorilor, informeaza Realitatea.net.

"Este momentul sa spunem raspicat: Nu se mai poate! Nu mai putem sa ne batem joc de viitorul acestei tari! Nu este un protest impotriva unei singure persoane – este un protest impotriva tuturor celor care, in loc sa caute solutiile pentru cresterea calitatii, submineaza prin toate mijloacele sistemul educational. In conditiile in care noi nu ne implicam sa rezolvam problemele din invatamant, nimeni din afara lui nu o va face. Haosul creat de legislatie a dus la o stare conflictuala generala, care produce efecte negative. De la bucatareasa – care are salariul mai mic decat un muncitor calificat – si pana la profesorul – care a ajuns sa fie injunghiat pentru ca si-a permis sa lase un copil repetent, cu totii simtim starea de nesiguranta, de incertitudine, care s-a propagat la nivelul intregii societati romanesti", a spus Marius Ovidiu Nistor, presedintele FSE "SPIRU HARET", potrivit unui comunicat.

Printre revendicarile Federatiei Sindicatelor din Educatie "SPIRU HARET" se numara: