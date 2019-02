Momentul 10 august a fost unul "de cumpana" pentru Jandarmeria Romana, considera seful institutiei, Ionut Sindile, care a adaugat ca o masura ce poate fi luata dupa acel moment ar fi informarea mai eficienta a oamenilor cu privire la pasii pe care Jandarmeria ii urmeaza intr-o interventie.



"Momentul 10 august a fost un moment de cumpana pentru Jandarmeria Romana. Dar a fost si un moment in care noi a trebuit sa ne readaptam si trebuie sa gandim pentru a ne adapta cu privire la resurse, la disponibilitate, la dispozitive, in vederea aplicarii legii, in litera si in spiritul ei", a declarat Sindile, luni, la conferinta de presa de la finalul prezentarii bilantului Jandarmeriei pe anul 2018.

El a precizat, referindu-se la interventia din 10 august, ca Jandarmeria "a respectat legea", insa se gandeste la imbunatatirea unor aspecte.

"E normal sa ne gandim sa analizam cum putem face mai bine lucrurile pentru a nu degenera, pentru ca situatia in care noi am cazut ca arma dupa data de 10 august va dati seama ca nu e una confortabila. Jandarmeria Romana a asigurat 700 de zile de protest, in care am intervenit numai in doua. In celelalte au fost aceiasi oameni, aceeasi Jandarmerie si s-a actionat in functie de comportament", a mai spus Sindile.

El a adaugat ca o masura ar fi ca, inainte de marile evenimente la care pot exista incidente, sa fie organizate conferinte de presa pentru informarea cetatenilor, scrie Agerpres.

"Din momentul in care o institutie a statului care aplica legea si foloseste mijloace de interventie (...) si se fac avertizarile si somarile, din acel moment, conform legii, esti obligat sa pleci. Daca nu s-a reusit intelegerea prea bine de catre cetatean si a ramas acolo, aici e o problema care trebuie reglata, poate prin mijloace mai bune de comunicare, de anuntare sau o mai buna instruire a populatiei. Ne-am gandit ca masura imediata, inainte de orice mare actiune, sa facem o conferinta de presa in care sa mediatizam, sa informam populatia pe etape, pe grade de interventie posibile, care sunt pasii pe care Jandarmeria o sa-i faca, pentru a fi o mai mare transparenta", a afirmat Sindile.

Sindile a mai spus ca pe data de 10 august au existat situatii de violenta asupra fortelor de ordine, astfel ca Jandarmeria a actionat.



"Jandarmeria nu este in antiteza cu protestul. Pe 10 august au existat situatii de violenta asupra fortelor de ordine, drept pentru care Jandarmeria a actionat in consecinta. Au fost intr-adevar imagini in spatiul public referitoare la anumite elemente izolate, (...) dar acum nu trebuie generalizat. Una este interventia institutionala sau interventia Jandarmeriei Romane si una actiunea pe care poate s-o aiba un anumit jandarm intr-un anumit loc. Pentru ca, din punct de vedere legal si disciplinar, orice incalcare sau orice fapta a unui jandarm care incalca regulamentele militare, este o raspundere individuala si trebuie privita ca atare. Ca daca am gandi intr-o cheie in care interventia este nelegala, a fost nelegala, atunci cam toate ar fi nelegale, si 2017 si in urma, dar nu vreau sa intru mai mult in detalii", a mai declarat seful Jandarmeriei.