Facand referire la situatia in care actualul viceprimar Aurelian Badulescu va fi inlocuit din functie prin vot in CGMB, edilul Capitalei, Gabriela Firea, a subliniat ca nu va delega atributii unor persoane "certate cu legea".





"Un grup de consilieri generali a convocat o sedinta pentru ziua de miercuri. Ma voi prezenta si eu sa prezidez aceasta sedinta. Sunt necesare 37 de voturi pentru demiterea actualului viceprimar si 28 de voturi pentru noul viceprimar, in cazul in care primul proiect va trece. In ceea ce ma priveste, primarul general este cel care semneaza dispozitia de delegare a atributiilor pentru viceprimari. Anunt de pe acum public ca, daca va iesi din aceste alegeri viceprimar o persoana asupra careia am probleme si stiu anumite informatii privind deontologia profesionala si integritatea, nu ii voi delega niciun fel de atributie. Eu nu pot sa deleg atributii unor persoane certate cu legea. Nu pun lupul sa pazeasca oile. Imi voi rezerva dreptul sa nu ii deleg atributiile

Constat doar ca se depune atat de multa energie, eforturi extraordinare pentru inlaturarea viceprimarului PSD Aurelian Badulescu, care a fost foarte bun pana acum. Doi ani si jumatate a fost apreciat de catre toata lumea si acum nu mai este bun pentru ca intr-o interventie televizata m-a aparat pe mine intr-o disputa politica cu seful partidului si atunci s-a decis sa i se taie capul. Motivul nu este unul administrativ, nu este unul profesional, ci strict politic. Mie imi pare rau. Faptul ca persoanele respective care acum depun foarte multe eforturi sa il schimbe ar fi fost la fel de implicate, doi ani si jumatate, in problemele Bucurestiului, ar fi aratat altfel", a spus Firea, citata de antena3.ro.