Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca, in urma verificarilor efectuate la cele 19 spitale din administrarea PMB, nu a fost depistata nicio diploma falsa de medic.



"Am dispus colegilor de la ASSMB sa verifice, impreuna cu managerii tuturor spitalelor care apartin de Primaria Capitalei - 19 spitale din Bucuresti, toate diplomele si toate documentele celor peste 1.000 de medici care lucreaza zi de zi in spitalele Primariei Generale a Capitalei. Nu s-a depistat nicio diploma falsa, nu s-a depistat pana in acest moment nicio eroare", a precizat edilul Capitalei.

Potrivit primarului, in prezent, in spitalele din administrarea PMB lucreaza cu contracte de voluntariat trei profesori doctori, cu varste peste 67 de ani, precum si patru tineri specialisti (trei psihologi si un fizician).

"Cred ca in toata tara ar trebui sa se intample acest lucru, absolut cu totii avem o raspundere - fie ca lucram in administratia publica centrala sau locala, fie ca suntem colegii medici -, trebuie sa sesizam astfel de lucruri nedorite, pentru ca ele aduc o pata asupra intregii profesii, o pata nemeritata", a sustinut Firea.

Referindu-se la infectiile nosocomiale, Gabriela Firea a spus ca exista un regulament la ASSMB, insusit de toti managerii de spitale, insusit de medici si de asistentele din cele cinci spitale ale primariei, scrie Agerpres.



"Procedurile sunt foarte clare, foarte ferme. Am verificat personal, nu exista nicio achizitie de dezinfectanti blocata in spitale si am rugat sa fiu informata daca exista o astfel de sincopa birocratica sau administrativa, sa nu avem vreodata raspunsul ca nu s-a dezinfectat asa cum trebuia pentru ca exista o licitatie trucata sau contestata sau in curs si asa mai departe", a afirmat Firea.

Ea a amintit ca a fost achizitionat un robot pentru distrugerea infectiilor nosocomiale si dezinfectarea spitalelor, care in prezent se afla la Spitalul "Victor Babes".

Totodata, Gabriela Firea a anuntat ca, in prima saptamana din luna martie, va semna un contract pentru un studiu de fezabilitate, impreuna cu o companie japoneza, pentru realizarea unui centru de protonoterapie, care se va construi la Bucuresti.