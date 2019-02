DIICOT a anuntat ca isi suspenda activitatea pana pe data de 8 martie.



Adunarea generala a procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a decis, cu 221 de voturi din 231 de procurori, sa suspende activitatea zilnic, intre orele 8.00 si 12.00, de marti pana pe 8 martie.

"In intervalul mentionat vor fi solutionate doar cazurile urgente, si anume cauzele cu arestati sau alte situatii operative ce nu suporta amanare", arata un comunicat al institutiei, potrivit Digi24.

Procurorii DIICOT protesteaza astfel fata de modalitatea in care puterea executiva, in calitate de legiuitor delegat, a inteles sa adopte a patra modificare legislativa intr-un interval de 6 luni, prin ordonanta de urgenta, a „legilor justitiei”, acte normative organice de a caror claritate si predictibilitate depinde insasi normala functionare a sistemului judiciar. Aceste serii de modificari substantiale initiate in decursul a catorva luni sunt de natura sa afecteze grav atat activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, pe cea a Ministerului Public, cat si buna functionare si stabilitatea sistemului de justitie in ansamblu, cu consecinte asupra modului de infaptuire a actului de justitie, arata procurorii DIICOT.

Parchete si instante din mai multe judete ale tarii au protestat inca de spatamana trecuta si au anuntat ca vor suspenda activitatea saptamana aceasta, in semn de protest fata de OUG 7