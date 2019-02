Edilul Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut ca protestul din Piata Victoriei de duminica seara nu a fost autorizat, dar a tinut sa mentioneze ca oamenii trebuie sa se exprime.





"Stiti ca nu au fost autorizate, daca asta ma intrebati. Nu a depus nimeni nicio cerere, dar ne-am obisnuit, este o realitate a zilelor noastre. Cred ca oamenii trebuie sa se exprime si cred ca toti avem dreptul la libera exprimare. A fost revolutie in Romania, oameni care s-au sacrificat pentru noi sa avem in tara democratie, sa putem sa spunem lucrurilor pe nume. S-a protestat pentru o legislatie mai buna in Justitie.

Nu pot sa fac alte comentarii politice, pentru ca, asa cum ati vazut, nu prea ma pricep la politica. Daca ma pricepeam, aveam functii politice importante in continuare. Sunt un simplu membru de partid si ales primar general de cetatenii din Bucuresti", a spus Firea, citata de dcnews.ro.