Prim-ministrul Viorica Dancila a precizat ca unii protestatari din Piata Victoriei s-au manifestat duminica seara intr-un mod care nu le face cinste, facand referire la faptul ca mai multe persoane au intrat in conflict cu membrii unei echipe de filmare a postului Antena 3.



"De fiecare data am considerat ca nu violenta, nu jignirile, nu modul in care te adresezi unui membru al Guvernului sau unui simplu cetatean sunt cele care vor schimba lucrurile in Romania, ci dialogul constructiv. Daca vom merge pe agresivitate, daca vom merge pe acte nejustificate - si am vazut la Ministerul Justitiei modul in care s-au manifestat anumiti cetateni romani - cred ca acest lucru nu aduce plus valoare. Daca un trust de presa, reprezentantii presei in Romania, vor fi bruscati sau daca vor fi atacati, nu cred ca acest lucru poate sa ne duca la respectarea democratiei.

Respectarea democratiei presupune libertatea presei, indiferent ca un post te critica sau te lauda. Iar ceea ce s-a intamplat aseara, la demonstratiile care au avut loc in fata Palatului Victoria, dupa parerea mea, cred ca ar trebui sa ridice semne de intrebare, chiar la nivelul presei si ca ar trebui sa creeze o solidaritate, indiferent de trustul de presa. Libertatea presei trebuie respectata in Romania, fiecare trebuie sa-si spuna punctul de vedere, iar faptul ca cetatenii care trebuiau sa manifeste pasnic s-au manifestat intr-un mod care nu le face cinste pentru mine este de neacceptat", a aratat premierul luni, la finalul sedintei Biroului Permanent National al PSD, desfasurata la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Mai multi protestatari din Piata Victoriei au intrat duminica seara intr-un conflict cu membrii unei echipe de filmare a postului Antena 3, jandarmii intervenind si identificand cateva persoane care au avut comportament agresiv. Protestatarii respectivi au bruscat o echipa de operatori de la postul de televiziune mentionat si au incercat sa traga de o masina de transmisiune.