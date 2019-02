In zilele noastre, viata vine la pachet cu aglomeratie si stres. De aceea, cu totii simtim ca ne este tot mai greu sa atingem o stare de relaxare. Exista chiar studii care arata ca generatia de azi a atins un nivel de stres pe care parintii nostri nu l-au cunoscut vreodata. Insa norocul generatiei noastre vine din timpuri stravechi, sub forma uleiurilor esentiale. Descopera ce inseamna aromaterapia si care sunt beneficiile uleiurilor esentiale.



Ce inseamna aromaterapie si in functie de ce criterii cumperi un ulei pentru aromaterapie?



Inca din antichitate s-au folosit uleiuri esentiale pentru a trata diverse afectiuni, iar in zilele noastre, acestea sunt utilizate in aromaterapie.

Aromaterapia este o tehnica de relaxare menita sa ajute la gestionarea si reducerea nivelului de stres. Simtul olfactiv te ajuta sa te relaxezi si iti afecteaza perceptia asupra bunastarii personale. Cu toate ca se stie din timpuri stravechi faptul ca mirosurile si aromele ne afecteaza, inca se stiu destul de putine lucruri despre ceea ce este cu adevarat simtul olfactiv si de ce consideram unele mirosuri ca fiind placute, pe cand altele, neplacute.

Aromaterapia utilizeaza uleiuri esentiale intr-o maniera controlata, pentru a te ajuta sa obtii bunastare personala. Uleiurile esentiale sunt chimicale naturale extrase din diverse plante, copaci si flori. Sunt recoltate doar din anumite parti ale plantelor si numai la anumite momente din ciclul lor de crestere. In general, sunt necesare cantitati mari de plante pentru a produce cantitati mici de ulei esential. De exemplu, pentru un litru de ulei esential de lavanda se folosesc 150 kg de lavanda.

Cand cumperi uleiuri esentiale este important sa le alegi in functie de nevoile pentru care le cumperi.

Asadar, iata ce uleiuri esentiale sa cumperi, in functie de cateva criterii:

- Levantica – pentru a trata durerile de cap si a avea un somn linistit;

- Musetel – pentru a scapa de tensiune si a te relaxa;

- Bergamota – pentru a alina simptomele de depresie, a ajuta la digestie si a reduce tensiunea muschilor;

- Iasomie – pentru imbunatatirea moralului, reducerea stresului si a depresiei, dar si ca afrodisiac;

- Tamaie – pentru combaterea stresului si calmarea problemelor respiratorii;

- Santal – pentru calmarea si echilibrarea emotiilor, diminuarea tensiunii si calmarea sistemului digestiv.

5 uleiuri esentiale care au proprietati de relaxare

Iata care sunt principalele cinci uleiuri esentiale care au proprietati de relaxare:

1. Ulei de levantica

Uleiul de levantica are proprietăţi sedative, antibacteriene, antiinflamatorii, analgezice si antiseptice. Datorita numeroaselor sale calitati, uleiul de levantica este utilizat pentru a calma starile anxioase, pentru a combate carceii si pentru a reduce durerea de cap. Daca pui 1-2 picaturi din uleiul de levantica pe perna, vei avea un somn linistit. In plus, un saculet in care a fost turnat ulei de levantica tine la distanta insectele daunatoare pentru haine.

2. Ulei de bergamota

Uleiul de bergamota poate fi utilizat pentru a parfuma aerul din incapere, dar si direct pe piele. Este recomandat pentru combaterea starilor de anxietate, depresie si insomnia. De asemenea, se spune ca daca masezi ulei de bergamota asupra cicatricilor si vergeturilor, acesta va ajuta la atenuarea acestora.

3. Ulei de Ylang Ylang

Uleiul de Ylang Ylang induce o stare de relaxare, dar are si calitati antiseboreice, antidepresive si afrodisiace.

4. Uleiul de Neroli

Este utilizat pentru a trata probleme cauzate de anxietate, dereglari ale somnului si socuri emotionale. Are efecte asupra tenului, in special in cazul pielii uscate si sensibile. Este recomandat pentru orice tip de piele, intrucat stimuleaza regenerarea celulara. In plus, ajuta la combaterea vergeturilor si a celulitei.

5. Uleiul de iasomie

Uleiul de iasomie este un bun antidepresiv, antispasmodic, antiseptic, cicatrizant, expectorant, relaxant si afrodisiac.