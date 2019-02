Sistemul digestiv este nucleul energiei si longevitatii vietii, jucand un rol vital in sanatatea ta, deoarece este responsabil pentru absorbtia nutrientilor si eliminarea deseurilor. Din nefericire, atunci cand acesta nu fuctioneaza intr-un mod optim, apar probleme digestive cum ar fi balonarea, gazele, crampele si durerile abdominale, diareea si constipatia. In schimb, un tract digestiv sanatos creste imunitatea, te face proactiv si energic, iti imbunatateste calitatea pielii si poate ajuta in mentinerea unei stari de spirit pozitive, prin absorbtia corecta a nutrientilor in organism.

Daca stomacul tau are ceva probleme in procesarea mancarii, afla ca natura iti sare in ajutor, pentru ca exista alimente ce pot imbunatati digestia.

Reguli pentru o digestie sanatoasa:

Mananca la timp . Consumarea meselor si a gustarilor dupa un program regulat poate ajuta la menținerea sanatatii tractului digestiv la cote maxime. Incearca sa te asezi in fiecare zi pentru mic dejun, pranz, cina si gustari la aceleasi ore.

Gestioneaza stresul . Prea mult stres sau stari repetate de anxietate pot afecta sistemul digestiv, cauzand hiperaciditate gastrica si obosind ficatul. Acorda-ti timp pentru relaxare si gaseste echilibrul dintre viata profesionala si cea personala.

Consuma alimente bogate in fibre. Asigura-te ca incluzi in alimentatia ta surse ce ofera un continut ridicat de fibre. Acestea pot fi usor procesate si ajuta la mentinerea unui echilibru in sistemul digestiv.

Top 7 alimente care imbunatatesc digestia

1.Bacteriile din acidul lactic prezent in lapte promoveaza fermentatia si astfel se obtine iaurtul. Acest aliment contine probiotice, care sunt bacterii prietenoase ce ajuta la mentinerea unei flore intenstinale optime. Probioticele pot ameliora probleme digestive precum balonarea, constipatia si diareea.2.Dovlecelul este o super leguma ce ofera hidratare, incurajeaza digestia sanatoasa si detoxifica organismul. Datorita continutului ridicat de fibre, dovlecelul are efect de curatare asupra tractului digestiv. Actioneaza ca un laxativ usor, curatand peretii intestinelor si impiedicand, astfel, stabilirea toxinelor cancerigene in colon.3.Radacina de ghimbir are multe beneficii pentru sanatate. De mii de ani, ghimbirul a fost folosit ca un medicament pentru a trata tusea, inflamatia, greata si digestia necorespunzatoare. Acesta are un efect pozitiv asupra enzimelor care descompun grasimile si proteinele. Pentru ca ajuta la transferul mai rapid al alimentelor de la stomac la intestinul subțire, ghimbirul reduce riscul arsurilor gastrice, al senzatiei de greata si disconfort la nivelul stomacului, sau al altor efecte asociate cu digestia lenta.4.Carnea de peste este o sursa excelenta de acizi grasi Omega-3, care ajuta la reducerea inflamatiei din stomac sau de pe peretii colonului. Acest efect poate contribui la imbunatatirea digestiei. Printre beneficiile consumului de peste se enumera si scaderea stresului oxidativ si a biomoleculelor proinflamatorii.5.Pe langa avantajul de a avea un gust aromat si irezistibil, uleiul de cocos este un substitut excelent pentru unt sau ulei. Conține proprietăți antimicrobiene si acizi grasi care pot ajuta digestia, creste imunitatea si stimula buna functionare a metabolismului. De asemenea, ajuta la absorbtia altor elemente nutritive cum ar fi vitaminele, mineralele si aminoacizii.6.Orzul poate promova cresterea bacteriilor bune in tractul digestiv. Fibra de beta-glucan din orz hraneste bacteriile intestinale sanatoase, sporind activitatea lor probiotica. Alte fibre ce se gasesc in aceasta cereala ajuta la protejarea colonului, prin eliminarea toxinelor care nu sunt indepartate in timpul digestiei obisnuite. Pentru ca este bogat in clorofila, orzul verde ajuta la refacerea mucoasei stomacale, ameliorand astfel simptomele bolilor de tract digestiv. Contine substante alcaline care scad aciditatea şi enzime care echilibreaza activitatea de la nivelul stomacului.7.Brocoli-ul aduce beneficii uimitoare sistemului cardiovascular si sistemului imunitar, avand chiar si proprietati antiinflamatoare, insa cel mai mult ajuta digestia. Detine valori nutritive impresionante, printre care un aport ridicat de vitamina C, potasiu, vitamina B6 si vitamina A. Pentru ca are un continut ridicat de fibre si contine carbohidrati inteligenti, stimuleaza functia digestiei. Fibrele ajuta la prevenirea constipatiei si mentine un nivel optim de zahar in sange.

O dieta echilibrata si variata, care include fructe, legume, lactate, proteine ​si carbohidrati, este cea mai buna optiune pentru a-ti ajuta organismul sa ramana sanatos si sa realizeze o digestie corecta. Constientizarea beneficiilor aduse de unele alimente corpului tau este primul pas in cresterea aportului de nutrienti care sa te ajute sa mentii o bunastare generala.