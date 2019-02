Alegerea unui cadou nu este o sarcina simpla, mai ales atunci cand persoana pentru care trebuie sa cumperi are o pasiune nemarginita pentru arta. Daca pictura nu este punctul tau forte, insa ti-ai propus sa impresionezi prin intermediul cadoului, atunci iti oferim cateva sugestii inspirate!



5 Idei de cadouri pentru pasionatii de arta si pictura

Un cadou trebuie sa fie plin de semnificatie, un element special care sa surprinda prin simplitatea si frumusetea lui. Nu vorbim despre cadouri costisitoare din punct de vedere financiar, ci despre cadouri practice pe care sa le foloseasca ori de care sa se bucure pe termen lung. Asadar, pentru un pasionat de arta, ce poti alege?

Un set profesional de culori. Un pasionat de pictura este intotdeauna interesat de culori, mai ales ca, daca picteaza des atunci termina destul de repede tuburile de culori. Niciodata nu va avea suficiente culori cat sa nu le foloseasca, asa ca un set de culori il va impresiona. Inainte de alegerea culorilor, afla ce foloseste cel mai des, culori in ulei sau culori tempera, in felul acesta vei alege exact ce are nevoie.

Tablou canvas. Tablourile canvas sunt des folosite in design-ul interior pentru a imprima diferite imagini ori fotografii personale. Un tablou canvas este mai exact o imagine imprimata pe o panza, care este intinsa pe un cadru din lemn, denumit sasiu. Gasesti tablouri canvas la preturi avantajoase in magazinele de specialitate de imprimare si cu siguranta va fi impresionat de alegerea ta.

Panza de sasiu. Cadrul de lemn despre care vorbeam si pentru tablourile canvas este extrem de util pentru orice pictura pe panza. Este extrem de importanta suprafata pe care este aplicata panza, dar si modul cum este aceasta fixata. Pasionatii de pictura si arta cunosc importanta panzei de sasiu, asa ca fa-le un cadou util.

Un set de creioane. Pentru ce artist plastic nu sunt importante ustensilele cu care creeaza opere de arta? Pasionatii de pictura investesc cu adevarat in seturi de creioane, in radiere sau alte instrumente de desen de care au nevoie tocmai pentru a le usura munca. Alege un set de creioane complet care are inclusiv guma de sters si carbuni. Tot aici am putea include si un bloc de desen, un cadou extrem de util pentru persoanele care inca descopera tainele desenului. Alege un bloc de desen cu o hartie rigida care sa ii permita sa traseze intens liniile si umbrele fine.

Manual de arta. Pasionatii de pictura nu vor inceta niciodata sa se perfectioneze, mai ales ca tehnica desenului este extrem de variata. Un manual de arta poate fi un cadou extrem de util deoarece aduce o serie de explicatii detaliate pentru orice incepator sau avansat. De asemenea, un manual de arta poate raspunde tuturor intrebarilor cu care pictorii se confrunta. Exista o multime de manuale de arta, asa ca alege-l pe cel care abordeaza temele de interes pentru persoana careia ii faci cadou.

Gandeste intotdeauna practic atunci cand trebuie sa alegi un cadou si cumpara obiecte cu un impact emotional puternic pentru sarbatorit.